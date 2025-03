‘Me caes bien, te vamos a dejar’: Erik Rubín cuenta cómo lo han secuestrado varias veces

Erik Rubín, expareja de Andrea Legarreta fue secuestrado en dos ocasiones en la Ciudad de México, una de ellas cuando salía del aeropuerto cuando un grupo de “varios sujetos” lo detuvieron, para después llevarlo a su casa.

El cantante de Timbiriche se convirtió en víctima de violencia por segunda ocasión cuando lo privaron de su libertad por “más o menos media hora” en la zona de El Pedregal.

El artista Erik Rubín, no ha sido el único famoso que tuvo un episodio de este tipo con la delincuencia, también Alexis Ayala fue secuestrado y una víctima del acoso sexual.

Los secuestradores de Erik Rubín lo regresaron a su casa. (Foto: Instagram / @fortunahats)

¿Cómo fueron los dos secuestros de Erik Rubín?

Rubín no especificó el año en que lo secuestraron, pero sí contó detalles de cómo fue raptado por delincuentes.

“Sí, me secuestraron varias veces, una de ellas fue aquí en la Ciudad de México cuando iba para mi casa después de salir del aeropuerto, se acercó un coche, se nos cerró, se bajaron seis sujetos, me encapucharon y me subieron a golpes”, contó Erik Rubín para el pódcast Con Melo Montoya.

Lo bajaron en un estacionamiento donde no había nadie más y fue cuestionado acerca de “unas drogas” que él no tenía: “Me llevaron a un estacionamiento donde nada más me interrogaron sobre unas drogas y me dijeron ‘a ver tú qué traes’, pero yo no traía nada. Me llevaron a mi casa después, esa fue una”.

El segundo secuestro del cantautor fue en El Pedregal mientras circulaba en su vehículo en compañía de un amigo suyo.

“Aquí en El Pedregal iba con un amigo, pasamos el tope cuando se nos cerró el de enfrente, se bajó un tipo con una pistola y nos gritó ‘a ver, a ver, pa atrás, los dos’, nos fuimos atrás del coche y nos preguntó sobre lo que traíamos”, mencionó.

El sujeto lo reconoció y por eso lo dejó ir, siempre y cuando prometiera “no delatarlos ni mancharse con ellos”: “Me quitaron un reloj y otras cosas que traía, de pronto escuché, ‘¿tú eres Erik, verdad?' y le respondí que sí“.

“Me caes bien, acá los vamos a dejar, nada más no me la hagan de pedo, ni vayan a ir de rajones porque sí se los carga, ya no me regresaron el reloj, nos dejaron ahí, nos aventaron la llave del coche mientras nos repetían que no los delatáramos, nos dijo quince minutos y estuvimos media hora sin movernos”, finalizó Erik Rubín.

El cantante de Timbiriche reveló más detalles de su segundo secuestro en una entrevista para Yordi Rosado en 2023, donde descartó el robo de dinero de sus tarjetas bancarias.

“Y ahí nos iban interrogando y todo, pero me reconocieron estos cuates. Entonces todavía me dijo ‘De haber sabido que eras tú, la verdad es que ni te hacemos nada. ¿A ver tu reloj?’ (...) Ese me lo quitaron, luego nos traían a la vuelta y vuelta y vuelta, e interrogándonos, sobre todo al principio; ya después eran fans (...) Yo estaba quebrado, entonces no tenían cuentas de banco que vaciar", platicó.