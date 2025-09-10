¿Quién es el segundo participante de ‘La Granja VIP’? Llega Jawy Méndez, un finalista de ‘MasterChef’

En plena transmisión del México vs. Japón anunciaron a Alfredo Adame como primer participante de La Granja VIP, un nuevo reality que poco a poco revela quiénes concursan, y ahora tenemos otro nombre.

Se trata de un personaje conocido precisamente gracias a su paso por diversos reality shows, como MasterChef Celebrity 2024 (donde fue finalista) y Acapulco Shore, que lo catapultó a la fama.

A casi un mes del inicio de La Granja VIP, el reality show eleva las expectativas con el anuncio de aquellos que conformarán esta primera generación de granjeros en búsqueda del premio.

Así anunciaron a Jawy Méndez como participante de ‘La Granja VIP’

De la misma forma en que anunciaron al polémico Alfredo Adame fue en la que dieron a conocer la noticia de Jawy Méndez en La Granja VIP: en un partido contra asiáticos.

Durante la transmisión del partido México vs. Corea del Sur, dieron a conocer tanto en la transmisión como en redes sociales que el influencer llega a ‘la granja más famosa de México’ con muchas ganas de ganar.

“Con los míos soy leal hasta la muerte, pero si me traicionan, saco mi lado animal”, dice en uno de los promocionales compartidos en redes sociales.

En el medio tiempo del encuentro jugado este 9 de septiembre lo entrevistaron y asegura que, más que otro reality show, quiere abordar La Granja VIP como un reto personal de superación.

“Más que un reality, yo lo voy a tomar como un reto de vida; he fallado en muchas ocasiones y este es un lugar donde voy a demostrarle a la gente que se puede cambiar, salir adelante; que te puedes caer mil veces y levantarte”, asegura.

¿Quién es Jawy Méndez?

Su nombre real es Luis Alejandro Méndez González y nació el 7 de octubre de 1988 en la Ciudad de México. La fama le llegó en 2014 cuando debutó en Acapulco Shore, reality que lo catapultó como una de las figuras más polémicas y queridas.

Desde entonces, construye una carrera multifacética que lo llevó a participar en Exatlón México y convertirse en finalista de MasterChef Celebrity 2024, donde sorprendió con sus dotes culinarios. Además, es conductor del programa Venga la Alegría: Fin de semana.

Lejos de encasillarse solo como figura televisiva, Jawy también impulsa su faceta como cantante urbano, con sencillos como ‘Ponte pa’ mí’, ‘Llévame a volar’ y ‘Fantasmas’, que lo posicionan en plataformas digitales. Su estilo lo mantiene conectado con miles de seguidores que lo ven como un artista versátil.

Con un estilo auténtico y una personalidad que mezcla rebeldía y cercanía con el público, Jawy se mantiene vigente en la televisión, la música y las redes sociales, ganándose un lugar en el entretenimiento mexicano.

‘La Granja VIP’: ¿Cuándo se estrena y qué sabemos del programa?

La Granja VIP es un reality show que, al igual que La Casa de los Famosos México, tendrá una dinámica de transmisión 24/7 en la que sus participantes literalmente están dentro de una granja.

Con trabajo en equipo, se espera que los concursantes del reality show lleven la granja a ser totalmente funcional y autosuficiente, con las responsabilidades que esto lleva como el aseo de animales, recolección de productos de origen animal y vegetal, entre otras.

Desde su anuncio causa gran expectativa, ya que este formato de programa de telerrealidad alcanzó gran éxito en más de 50 países, y esta es la primera vez que llega a México.

La Granja VIP se estrena el próximo 12 de octubre de 2025, aunque todavía no tiene un horario establecido, pero se espera que sea en el horario estelar de los domingos.