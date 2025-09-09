¿Quién es el líder de ‘La Casa de los Famosos México’ 2025? Finalistas y detalles de la prueba

Aldo De Nigris, Abelito y Guana fueron los finalistas de la prueba del líder de 'La Casa de los Famosos México' en la semana 7. (Fotoarte El Financiero, www.lacasadelosfamososmexico.tv y Cuartoscuro.com).

La Casa de los Famosos México 2025 está rumbo a su recta final y, a diferencia de otras semanas, en esta ocasión el líder se define este martes.

La prueba del líder se ha convertido en uno de los momentos más esperados para los participantes de La Casa de los Famosos México, pues no solo ofrece inmunidad, sino también beneficios en el reality show.

¿Qué pasó en la prueba del líder de esta semana?

El lunes 8 de septiembre arrancó con la prueba del líder, que en esta ocasión se inspiró en una “competencia vaquera o del medio oeste”.

Los habitantes tuvieron que simular montar un caballo de madera y ejecutar movimientos de brincos para activar un contador. El reto consistía en alcanzar 50 lo más rápido posible, lo que definía al ganador de cada ronda.

Por la lesión de Dalílah Polanco, fue Elaine Haro quien la representó durante la competencia.

Tras varias rondas, tres participantes lograron asegurar su lugar como finalistas para ser líder de la séptima semana:

Aldo de Nigris

Abelito

Guana

Luis Rodríguez “El Guana” encontró la moneda del destino y eligió cerrar el Cuarto Noche. (Foto: Cuartoscuro.com). (Edgar Negrete Lira)

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO ‘La Casa de los Famosos México’ 2025 HOY 9 de septiembte?

La gran final de la prueba del líder se transmite el martes 9 de septiembre a las 8:50 pm por Canal 5, en un horario especial debido a la transmisión del partido de México vs. Corea del Sur. También puedes seguir el programa en streaming en ViX Premium, donde también está el 24/7, pregalas y postgalas.

El programa del 9 de septiembre promete ser uno de los más intensos hasta ahora. Además de la definición del nuevo líder, la producción prepara dos momentos clave:

La función de cine , donde los habitantes verán videos inéditos que suelen detonar discusiones y estrategias de nominación.

, donde los habitantes verán videos inéditos que suelen detonar discusiones y estrategias de nominación. El primer freeze de la temporada, una dinámica que congela a los famosos en el lugar donde estén, permitiendo la entrada de familiares o invitados sorpresa. Este momento suele ser de los más emotivos del reality.

¿Qué beneficios obtiene el líder de la semana?

Ser líder otorga tres beneficios clave dentro del reality:

Inmunidad frente a las nominaciones.

frente a las nominaciones. El poder de salvar a un habitante de la nominación.

de la nominación. Acceso a la suite del líder, un espacio exclusivo y de mayor comodidad.

Estos privilegios pueden cambiar el rumbo del juego en un momento en el que ya solo quedan nueve habitantes tras la salida de Facundo, eliminado 6 de La Casa de los Famosos México.

Cambios recientes en la dinámica de ‘La Casa de los Famosos México’

La séptima semana también llegó con una sacudida importante: Guana ganó la “Moneda del Destino” y decidió cerrar de forma permanente el Cuarto Noche, obligando a todos los habitantes a convivir en el Cuarto Día.

Este cambio aumentó las tensiones, pero también propició momentos de acercamiento entre rivales como Dalílah Polanco y Mar Contreras.

Sobre esta reestructuración, Aldo de Nigris confesó sentirse “tripeado, enojado y un poco triste”, aunque reconoció que la unión será clave para superar lo que viene.

Por ahora, están las votaciones abiertas para decidir cómo se llamará el nuevo cuarto de La Casa de los Famosos México: Atardecer, Crepúsculo o Eclipse.

Página para votar por el nombre del nuevo cuarto de LCDLFM: https://www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota

Participantes y eliminados de la temporada 3 de ‘La Casa de los Famosos México’

Los nueve que siguen en la competencia son:

Dalilah Polanco

Shiky Clement

Elaine Haro

Aldo de Nigris

José Luis Rodríguez ‘El Guana’

Aarón Mercury

Mar Contreras

El Abelito

Alexis Ayala

Eliminados: