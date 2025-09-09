¿Qué artistas darán concierto GRATIS en CDMX el 15 de septiembre? Cartelera COMPLETA por alcaldía 2025

La CDMX tendrá conciertos gratis en todas sus alcaldías el 15 de septiembre.

El Grito de Independencia 2025 en CDMX promete ser una fiesta histórica. Las 16 alcaldías preparan conciertos gratis, actividades culturales y un ambiente familiar donde la música y la tradición se mezclan en una sola noche.

Este 15 de septiembre, miles de capitalinos se reunirán en las explanadas para corear canciones de banda, bailar salsa o cantar clásicos del pop mexicano, todo en compañía de artistas nacionales e internacionales que harán vibrar cada escenario.

El Gobierno de la Ciudad de México y las alcaldías aseguran operativos de seguridad, transporte público disponible y una oferta cultural para todos los gustos. Desde el Zócalo hasta Milpa Alta, cada demarcación tendrá su propio festejo. Aquí te compartimos la cartelera confirmada.

Artistas confirmados y horarios para el Grito de Independencia 2025 en CDMX

Independientemente de si quieres ir a ver a La Arrolladora en el Zócalo o prefieres quedarte en tu alcaldía para algo más ‘tranqui’, cada una de las 16 que conforman tienen preparadas sorpresas con artistas de talla nacional e internacional.

Este año, el 15 de septiembre cae lunes, pero no es impedimento pasa salir por la tarde-noche y festejar gracias al puente por el Grito de Independencia 2025, donde además tendrán varias actividades culturales y recreativas. Recuerda que todas estas son gratuitas y aptas para toda la familia, así que no hay pretextos.

La lista de conciertos está llena de estrellas de diferentes géneros musicales. Estos son los artistas confirmados en cada alcaldía, así como los horarios previstos para el inicio de actividades:

¿Qué conciertos gratis habrá en el Grito de Independencia 2025 en CDMX?

Los conciertos de este año fueron diseñados para cubrir todos los géneros. Quienes disfrutan la banda sinaloense podrán corear con Julio Preciado en Cuauhtémoc o con La Arrolladora en el Zócalo. Los amantes de la salsa tendrán al colombiano Alberto Barros en Coyoacán y Tlalpan, mientras que el pop se hará presente con Moenia en Benito Juárez y María León en Miguel Hidalgo.

Para quienes buscan una noche más bailable, la Sonora Dinamita y Los Socios del Ritmo pondrán sabor tropical en Miguel Hidalgo y Magdalena Contreras. Y si lo tuyo es el reguetón, el gran show de Nicky Jam en Gustavo A. Madero será uno de los más esperados por miles de asistentes.

Horarios del Grito de Independencia en CDMX 2025

Aunque cada alcaldía tiene su propio calendario, la mayoría de las actividades por el 15 de septiembre comienzan entre las 16:00 y 20:00 horas, con el tradicional Grito programado alrededor de las 23:00 horas. Después del protocolo, arrancan los conciertos principales que se extenderán hasta la medianoche.

Es recomendable llegar con anticipación, ya que las explanadas suelen llenarse rápidamente. En zonas como el Zócalo y Gustavo A. Madero se esperan multitudes, por lo que conviene organizar tu transporte y punto de encuentro antes del evento.

Por lo general, estos eventos se realizan en la explanada de cada alcaldía; si quieres consultar la dirección de la que te quede más cerca puedes hacerlo a través de servicios de ubicación.

Actividades culturales y gastronómicas en las alcaldías

Además de los conciertos gratis en CDMX, las alcaldías confirmaron que habrá actividades culturales, presentaciones de danza folclórica y venta de antojitos mexicanos. Entre las opciones más comunes se encuentran pozole, tacos dorados, pambazos, tamales y aguas frescas.

En lugares como Miguel Hidalgo y Milpa Alta, se instalarán corredores gastronómicos que buscan resaltar la tradición culinaria mexicana. También habrá espectáculos de fuegos artificiales al terminar el Grito.

Seguridad y transporte durante el Grito de Independencia 2025

La Secretaría de Seguridad Ciudadana implementará operativos especiales en todas las explanadas y zonas cercanas. Se colocarán filtros de acceso, revisión de mochilas y un despliegue de policías para evitar incidentes.

En cuanto al transporte, se espera que el Metro de la CDMX y el Metrobús amplíen su horario de servicio hasta la 1:00 de la madrugada. Las autoridades recomiendan usar transporte público y evitar llevar objetos de valor innecesarios.

Consejos para disfrutar los conciertos en CDMX

Llega temprano para conseguir un buen lugar y evitar aglomeraciones. Lleva ropa cómoda y un suéter ligero, ya que la noche puede refrescar. Usa transporte público para evitar problemas de estacionamiento. Hidrátate y consume alimentos ligeros antes del concierto. Cuida a los menores y adultos mayores en caso de asistir en familia.



