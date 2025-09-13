‘No habrá festejos’: Iztapalapa cancela verbena del 15 de septiembre tras explosión en la Concordia

Aleida Alavez Ruíz, la alcaldesa de Iztapalapa, informó que los festejos por el Día de la Independencia de México quedan cancelados por respeto a las víctimas de la explosión en el Puente de la Concordia.

La alcaldesa de Iztapalapa aseguró que en este momento es importante centrar todos los esfuerzos en la atención de las personas afectadas. Por ahora, el Gobierno de la Ciudad de México confirmó que son 10 personas fallecidas, 54 hospitalizadas y 22 pacientes que ya han sido dados de alta, tras la explosión de la pipa de gas LP.

Una de las líneas de investigación sobre la explosión de una pipa de gas es que el chofer de la unidad iba a exceso de velocidad. (Cuartoscuro)

“Este año vamos a tener una ceremonia muy austera; la situación que estamos viviendo nos exige estar más concentrados en el acompañamiento a las familias afectadas por esta tragedia”, dijo, en declaraciones retomadas por La Jornada.

Información en desarrollo…