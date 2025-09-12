Alcoholímetro en CDMX: ¿Qué días estará activo el operativo por fiestas patrias 2025?

El Gobierno de la CDMX aplicará el programa del alcoholímetro durante las fiestas patrias 2025.

Ya llegaron las fiestas patrias en México, con motivo del Día de la Independencia mexicana que se conmemora en septiembre. Es por ello que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México confirmó un operativo conocido como alcoholímetro.

Con motivo de las celebraciones patrias los días lunes 15 y martes 16 de septiembre, la Secretaría de Seguridad capitalina implementará un amplio operativo para garantizar la seguridad de la población, tanto en el Zócalo capitalino como en las 16 alcaldías.

En un comunicado, la dependencia informó que se desplegarán más de 13 mil elementos policiales, quienes contarán con el apoyo de 2 mil 300 vehículos oficiales, entre patrullas, motocicletas, ambulancias y motoambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), así como cinco helicópteros de los Cóndores.

El dispositivo incluye patrullajes preventivos, vigilancia en zonas de alta afluencia, y control de tránsito para garantizar la movilidad peatonal y vehicular. Además, los agentes policiales evitarán el estacionamiento de autos en lugares no autorizados que puedan afectar la circulación.

¿Qué sabemos sobre el operativo alcoholímetro para las fiestas patrias 2026?

Uno de los ejes centrales del operativo en la CDMX será el fortalecimiento del Programa “Conduce Sin Alcohol”, mejor conocido como el alcoholímetro. Este será intensificado desde el jueves 11 al martes 16 de septiembre, con puntos de revisión activos las 24 horas del día en todas las alcaldías.

El objetivo del alcoholímetro es reducir accidentes de tránsito relacionados con el consumo de alcohol y proteger la integridad física de los habitantes y visitantes.

La SSC exhortó a la población a actuar con responsabilidad durante los festejos y recomendó tomar precauciones especiales al asistir a eventos masivos, como el Grito de Independencia en el Zócalo y el desfile cívico-militar. Como recomendación, la SSC dice que las personas que asisten a grandes eventos pueden determinar un punto de encuentro en caso de extravío o emergencia.

Menú en El Torito para el 16 de septiembre

El Centro de Sanciones Administrativas e Integración Social, mejor conocido como ‘El Torito‘, ya tiene listo su menú para quienes sean detenidos en estado de ebridad durante los operativos de fiestas patrias.

La SSC informó que el menú del Torito será acorde a los festejos, por ello, se espera que la comida sea la siguiente: sopa de coditos, pambazos, dulces típicos como postre y agua de sabor.