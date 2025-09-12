Flamazo por acumulación de gas provoca pánico en calles de la Benito Juárez; hay 4 heridos

Flamazo provoca pánico a los vecinos de colonia Portales, en la alcaldía Benito Juárez; reportan cuatro personas heridas. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: @JefeVulcanoCova / Mario Jeremías)

Vecinos de una tortillería vivieron momentos de tensión luego de que se registrara un flamazo por acumulación de gas en el establecimiento.

Cerca de las 13:00 horas, servicios de emergencia acudieron a la avenida Víctor Hugo y Antillas, en la colonia Portales Norte, alcaldía Benito Juárez, donde ocurrió la explosión.

Cuatro personas resultaron lesionadas por las llamas, de acuerdo con Juan Manuel Pérez Cova, director general del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. La zona fue acordonada mientras se revisaba el local.

Los heridos fueron trasladados a diferentes hospitales de la zona para recibir atención médica. Hasta ahora no se conoce la gravedad de las quemaduras ni los nosocomios donde permanecen internados.

“Atendimos incendio por acumulación de gas en una tortillería ubicada en la calle Víctor Hugo, colonia Portales, alcaldía Benito Juárez. Se reportan 4 personas con quemaduras que ya reciben atención médica en el lugar”, informó Pérez Cova.

El alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza Acevedo, pidió a la población no acercarse al lugar del flamazo, mientras los cuerpos de emergencia realizaban tareas para controlar el fuego.

“Se registra una explosión en la colonia Portales. Los equipos de BlindarBJ 360 y Protección Civil 360 en coordinación con Bomberos y SCC atienden la emergencia. Vamos en camino. Hasta ahora se reportan 3 lesionados. Por favor eviten la zona”, escribió.

Flamazo en el Mercado de Jamaica

Casi una hora antes, al interior del Mercado de Jamaica, ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza, se reportó un flamazo. El Heroico Cuerpo de Bomberos atendió el llamado para controlar la situación.

Juan Manuel Pérez Cova informó que una persona resultó lesionada, con quemaduras de segundo grado en el 10 por ciento de su cuerpo.

La víctima recibió atención médica de inmediato y fue trasladada en una ambulancia a un hospital cercano.

Pérez Cova no precisó si los hechos ameritaron la evacuación de vecinos en alguno de los casos.