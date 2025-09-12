Abuelita que salvó a su nieta de explosión de gas en Iztapalapa ‘está viva’, rectifica Salud de CDMX

Esto es lo que sabemos sobre la gravedad de las víctimas por la explosión de la pipa de gas LP en Iztapalapa. (@Tu_IMSS)

Alicia Matías Teodoro, una de las víctimas de la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa, sigue viva, confirmaron los familiares de la mujer y la Secretaría de Salud de la CDMX.

El caso de la ‘abuelita’, como ahora se refieren a Alicia Matías, se popularizó por las imágenes que se difundieron luego del accidente. Pese a sus notables heridas, la mujer camino con su nieta de dos años en brazos hasta que la auxiliaron.

Alicia Matías logró proteger a su nieta de las llamas, quien resultó herida, pero no de gravedad. La menor es atendida en el Centro Médico Siglo XXI, según autoridades.

Salud de la CDMX reconoce error

La mañana de este viernes 12 de septiembre, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México rectificó la información. Reconoció que cometió un error luego de informar la muerte de Alicia Matías Teodoro.

Aseguraron que su estado de salud es grave y que continúa recibiendo atención médica integral y especializada por la gravedad de las quemaduras en su cuerpo.

“Lamentamos profundamente esta situación y ofrecemos una sincera disculpa a la familia, a quienes reiteramos nuestro respeto y solidaridad en este momento sensible”, escribió la dependencia en una tarjeta informativa.

Por último, señaló que se implementará un procedimiento de verificación para evitar un hecho similar y garantizar la certeza de la información que se comparte a los familiares y la ciudadanía.

Familiares de la ‘abuelita’ Alicia Matías negaron la muerte

El jueves 11 de septiembre, Jazmín, hija de Alicia Matías, rechazó la versión de las autoridades. Comentó a Imagen Televisión que seguía viva, aunque su estado de salud era delicado.

Los doctores dijeron a Jazmín que su madre tiene quemaduras de tercer grado en el 90 por ciento de su cuerpo. Ella sería uno de los casos más graves resultado de la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa.

La mañana de este viernes, luego que hubiera silencio por parte de las autoridades, Sandra Barajas, hermana de Alicia Matías, confirmó a N+ que seguía viva.

Afirmó que durante la madrugada pasó a ver a su hermana. Dijo que seguía su proceso de recuperación.

“Mi hermana sigue viva, sigue luchando, aferrándose a la vida todavía. Mi hermana está delicada, pero estable”, dijo Sandra el medio citado.

Agregó que los doctores consideran que la menor, nieta de Alicia, tendría una buena recuperación y que la fundación Michou y Mau ofrecieron ayuda para trasladarla a Estados Unidos para su atención médica de forma gratuita.