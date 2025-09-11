Buscan a ‘Laurel’: Víctima de explosión en Iztapalapa aún sin identificar en Magdalena de las Salinas

Una joven herida permanece sin identificar en el Hospital Magdalena de las Salinas. Lleva un tatuaje que dice ‘Laurel’ en el brazo derecho. (Foto: Redes / Cuartoscuro)

La tragedia tras la explosión de una pipa de gas LP en Iztapalapa no termina para decenas de familias que aún buscan a sus seres queridos entre los fallecidos y los heridos. A más de 24 horas del siniestro que se cobró la vida de 8 personas, todavía hay personas sin identificar entre los lesionados.

Es el caso de una joven, de entre 15 y 25 años de edad, quien permanece en calidad de desconocida en el Hospital Magdalena de las Salinas, donde se encuentran algunos de los pacientes más graves, con más del 80 y 90 por ciento de la superficie corporal quemada.

Como señas particulares, la joven lleva un tatuaje con la palabra ‘Laurel’ en el brazo derecho y otro en forma de corazón en la espalda, según detalló una trabajadora del IMSS quien pidió con urgencia la donación de sangre y plaquetas para los lesionados.

En redes sociales ya se han difundido fotografías de los tatuajes mencionados en espera de que algún familiar o amigo pueda identificar a la joven, de la que no se detalló su estado de salud ni la gravedad de sus heridas.

Explosión de pipa en Iztapalapa: Requisitos para donar sangre

Para aquellos que quieran acudir a donar sangre al hospital Magdalena de las Salinas del IMSS, las autoridades médicas indicaron cuáles son los requisitos para hacerlo:

Descanso mínimo de 6 horas.

Ayuno mínimo de 4 horas (con un jugo de medio litro).

No haber ingerido un día antes analgésicos.

No tener alguna endodoncia o algún tipo gripa.

Pueden donar personas desde los 18 hasta los 65 años.

“Hace falta mucha sangre. Difundan por favor la donación de sangre porque es necesaria. Eso es lo que más se necesita para este tipo de pacientes y plaquetas”, precisó la trabajadora entrevistada por medios.

¿Dónde está Ana Daniela Barragán Ramírez? Desapareció tras la explosión

La búsqueda y la incertidumbre tampoco termina para la familia de Ana Daniela Barragán Ramírez, estudiante de la UNAM, quien todavía no ha sido localizada tras la explosión de una pipa en el Puente de La Concordia.

La joven, estudiante de ingeniería en la FES Cuautitlán, se encuentra desaparecida desde la tarde de ayer miércoles. De acuerdo con su pareja, Bryan Ramos, su familia la ha buscado sin éxito en al menos seis hospitales de la lista que ha brindado el Gobierno de la CDMX.

El caso de Ana Daniela se hizo viral en redes a raíz de un video en el lugar del accidente, donde elementos de Protección Civil encontraron la credencial y el celular de la joven. Este último aún funcionaba pese a estar quemado y fue así que sus padres se enteraron de lo ocurrido.

Por ahora, la familia de Ana Daniela está en espera de conocer los resultados de ADN de una joven fallecida sin identificar, de entre 21 y 23 años de edad aproximadamente, cuyo cuerpo se encuentra en las instalaciones del Hospital Rubén Leñero.

César Cravioto, secretario de Gobierno de la CDMX, adelantó en un mensaje a medios este jueves que durante la tarde se darán a conocer los resultados de la prueba genética.

Sube cifra de muertos y heridos tras explosión de pipa en La Concordia

En el último balance de fallecidos y heridos, la jefa de Gobierno de la ciudad, Clara Brugada, informó que ocho personas fallecieron tras la explosión de una pipa, propiedad de la empresa Silza de Grupo Tomza.

Indicó que al menos 94 personas resultaron heridas, de las cuales 22 están en estado crítico y 6 se reportan graves.