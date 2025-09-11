‘El chofer no nos abría la puerta’: Sobreviviente narra momento de la explosión de la pipa en Iztapalapa

En videos compartidos por usuarios, se puede ver los camiones del Trolebús elevado de Iztapalapa, que son alcanzados por las llamas.

La volcadura y explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, ha dejado hasta el momento seis personas muertas y más de 70 heridas, según información de autoridades de la Ciudad de México.

A casi 24 horas del accidente, las historias de testigos que presenciaron el momento de la explosión dan pequeños detalles de cómo se vivió la tragedia en Lomas de Zaragoza, que también afectó a cerca de 18 vehículos, incluso al transporte público de esa parte de la capital del país.

‘No nos abría ni la puerta’

Alejandro Velázquez, una de las víctimas de la explosión de la pipa de gas de la empresa Silza, contó a medios de comunicación que él viajaba hacia Santa Marta para tomar el Cablebús que lo llevaría a Constitución.

Velázquez narró que viajaba en el Trolebús cuando ocurrió el incendio. Según videos compartidos por usuarios de ese transporte público, las llamas de la explosión alcanzaron la altura suficiente para afectar a los camiones.

“Subió la flama, sentí cómo la flama me alcanzó a tocar la cabeza”, dijo Alejandro Velázquez.

Agregó que cuando ocurrió el fuego, le tocaron el timbre del Trolebús al chofer para que pudieran salir y resguardarse.

“Estábamos toque y toque al del chofer y no nos abría ni la puerta”, señaló.

Velázquez señaló que dentro de la unidad del Trolebús había mucha gente que también había resultada lesionada por el fuego.

En videos compartidos por usuarios, se puede ver los camiones del Trolebús elevado de Iztapalapa que recorre la avenida Ermita, que son alcanzados por la explosión.

Algunas unidades sí fueron afectadas, mientras que otro camión alcanzó a avanzar lejos del fuego.

El Servicio de Transportes Eléctricos CDMX informó que la Línea 10 continuará con servicio provisional de la Terminal Constitución de 1917 a Acatitlán y la Línea 11 de Terminal Chalco a Terminal Santa Marta.

Onda expansiva tras la explosión de la pipa

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó el miércoles tras el accidente, que una onda expansiva había causado el incendio y calcinación de varios autos que estaban cerca de la zona de la volcadura.

Luego del percance vial, el gas escapó del contenedor y explotó, provocando una onda expansiva que alcanzó hasta 50 metros, según se informó.

La onda expansiva de una explosión es un fenómeno devastador que puede causar daños significativos a la vida y la propiedad. Las lesiones por explosivos y ondas expansivas pueden incluir desde trauma físico hasta efectos psicológicos.