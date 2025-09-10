(VIDEOS) Una nube de humo y luego el fuego: Así se vio explosión de una pipa de gas en Iztapalapa

La explosión de un camión de gas en la Calzada Ignacio Zaragoza sobre el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, paralizó a la Ciudad de México este miércoles 10 de septiembre. El accidente dejó 57 personas heridas, 19 de ellas en estado grave, según informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

El accidente ocurrió cuando el camión cisterna, que transportaba 49 mil 500 litros de gas licuado de petróleo (GLP), volcó sobre la avenida. La volcadura provocó una fuga que derivó en una explosión de gran magnitud.

En cuestión de segundos, una nube espesa se expandió debajo del puente y dio paso a un incendio cuyas llamas superaron los 30 metros de altura.

Videos difundidos en redes sociales muestran cómo las personas que se encontraban cercanas al lugar intentaron huir de las llamas que provocó la explosión. El estruendo se escuchó en colonias aledañas y la columna de humo negro se observó desde distintos puntos de la ciudad.

El fuego alcanzó al menos 18 vehículos y una motocicleta. Además, varios árboles y autos quedaron completamente calcinados. Integrantes del Heroico Cuerpo de Bombero y de la Policía de la CDMX inspeccionaron cada automóvil para descartar que hubiera personas atrapadas, tras el incendio.

En las imágenes difundidas a través de redes sociales se puede observar el terror que vivieron las personas en zonas cercanas a la explosión que ocurrió a la altura del Puente de la Concordia.

La explosión provocó el cierre de vialidades como la autopista México-Puebla, entre Eje 6 Sur y el Puente de la Concordia. Además, la Secretaría de Movilidad y los Servicios de Transporte Eléctrico (STE), mejor conocidos como Trolebús, suspendieron temporalmente su operación.

Fue justo en uno de los puentes de este sistema de transporte donde se vivieron momentos de mayor tensión, ya que los usuarios captaron el momento del incidente y cómo algunos vehículos fueron alcanzados por las llamas.

Los heridos fueron trasladados a hospitales como el General de Zona Número 53 y el José María Morelos y Pavón del ISSSTE. Hasta el momento, no se han registrado fallecimientos.

El jefe del Heroico Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Coba, informó que, aunque el fuego fue sofocado, la pipa aún conservaba cerca del 30 por ciento de su contenido, lo que obligó a continuar con maniobras de enfriamiento.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, acudió al lugar para supervisar la emergencia y confirmó la cifra de lesionados. La Fiscalía de la Ciudad de México inició una investigación para determinar las causas de la volcadura y deslindar responsabilidades.