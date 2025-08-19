Explosión de mina terrestre mata a militar en Tierra Caliente; suman 7 víctimas por esta causa

Autoridades han desactivado más de 2 mil 600 minas en Michoacán en los últimos dos años. (Foto: SSP Michoacán)

Michoacán, 19 de agosto.- Un soldado murió tras estallar una mina terrestre en el municipio de Tepalcatepec, Michoacán, ubicado en la región de Tierra Caliente. El militar aún no ha sido identificado por las autoridades federales ni estatales.

Un reporte preliminar de fuentes policiales reveló que el hecho sucedió en la localidad de Los Horcones.

La explosión del artefacto ocurrió en un camino de terracería, resultando el uniformado gravemente herido por la detonación. El elemento fue inmediatamente auxiliado por otros soldados, quienes se encontraban desplegados en el área en un operativo.

El herido fue trasladado vía aérea al Hospital Militar de Apatzingán, sin embargo el elemento falleció debido a la gravedad de sus lesiones.

Las autoridades militares no han emitido aún información oficial sobre el lamentable hecho, aunque trascendió que los militares realizaban acciones para desactivar minas terrestres, cuando tuvo lugar la explosión.

El pasado mes de mayo también se registró una tragedia similar a un grupo de militares en el municipio de Cotija. El número de soldados muertos fue de seis, por la activación de una mina.

Los explosivos son “sembrados“ por integrantes del crimen organizado, para detener el avance de sus enemigos en regiones regularmente agrestes.

En diciembre de 2024, dos soldados adscritos a la 43 Zona Militar murieron tras la explosión de una mina terrestre en los límites de Buenavista Tomatlán y Apatzingán. (Juan José Estrada Serafín)

2 mil 600 minas desactivadas y 372 detenidos en operativos de seguridad

2 mil 600 minas han sido destruidas en Michoacán en los últimos dos años, dijo el secretario de Seguridad Pública del estado, Juan Carlos Oseguera Cortés.

Apenas el lunes, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el secretario de Seguridad Pública (SSP), Juan Carlos Oseguera Cortés, presentaron los avances del esquema operativo en la región Apatzingán, que fue implementado desde el mes de octubre del 2024.

Se destacó el sistema preventivo que se realiza desde las 33 Bases de Operaciones Interinstitucionales (BOI), instaladas en puntos estratégicos de los municipios que comprenden la zona de Tierra Caliente, donde los elementos de la Guardia Civil en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y Policías municipales, llevan a cabo las tareas para la disuasión del delito.

Como resultado de estos trabajos se han detenido a 372 personas, de cuales 174 han sido vinculadas a grupos delictivos, 28 tienen nacionalidad extranjera y 64 han sido abatidas.

De igual forma, se han localizado y desactivado dos mil 601 artefactos explosivos en la región, así como asegurado 398 armas de fuego, dos mil 66 cargadores y 71 mil 341 municiones.

Las acciones encaminadas a combatir los delitos contra la salud también han tenido avances, “han sido desmantelados cuatro laboratorios clandestinos para la elaboración de enervantes, y se han decomisado más de 3 mil kilogramos de metanfetamina, y 9 mil 570 plantas de marihuana”, dijo el titular de SSP.

También Oseguera Cortés remarcó que se han reforzado los patrullajes por aire y tierra, en motocicleta y con uso de drones con el despliegue de más 429 elementos de las instituciones de seguridad mencionadas, quienes trabajan día y noche para disuadir el homicidio doloso y los delitos de alto impacto.

La estrategia nacional contra la extorsión ha dado resultados en la región de Tierra Caliente, donde disminuyó la incidencia de este delito, gracias al trabajo interinstitucional, acompañado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; logros que han posicionado a Michoacán como el tercer estado con mejores resultados en el combate a este delito, puntualizó el secretario.