¡Para que no llegues tarde! Metrobús de la CDMX modificará horario en la Línea 1 durante el fin de semana

La modificación de horario en la Línea 1 del Metrobús se aplicará solo en dos rutas, cuyos últimos vehículos saldrán de la estación Insurgentes. [Fotografía. Cuartoscuro, Shutterstock]

¡Para que no se te haga tarde por salir de fiesta en la noche! La Línea 1 del Metrobús de la Ciudad de México, que recorre avenida Insurgentes desde la estación Indios Verdes hasta El Caminero, anunció que modificará sus horarios durante el próximo fin de semana.

La medida contempla que los días viernes 12 y sábado 13 de septiembre el servicio se extenderá hasta la 01:00 de la mañana, con el propósito de atender la creciente demanda de usuarios durante la noche y ofrecer más alternativas de movilidad a los habitantes de la ciudad.

De acuerdo con el comunicado oficial del Metrobús, las rutas que tendrán horario extendido serán:

Indios Verdes–El Caminero

Indios Verdes–Insurgentes

En ambos casos, las últimas salidas se realizarán desde la estación Insurgentes a la 01:00 hora, lo que representa una hora más de servicio en comparación con el cierre habitual de medianoche.

¿Qué rutas de la Línea 1 del Metrobús se mantendrán sin cambios?

Las siguientes rutas de la Línea 1 conservarán su horario habitual, concluyendo operaciones a las 00:00 horas:

Indios Verdes–Dr. Gálvez

Buenavista–El Caminero

Indios Verdes–Pueblo Santa Cruz Atoyac

El Metrobús precisó que, durante el horario ampliado, las unidades tendrán un intervalo de paso aproximado de 10 minutos, lo que permitirá a los pasajeros contar con un servicio constante y seguro para regresar a sus destinos.

El servicio ordinario, de lunes a domingo, de 04:30 a 00:00 horas, no sufrirá modificaciones.

En cuanto al costo, la tarifa se mantiene en 6 pesos, sin incremento alguno durante el horario extendido. Los usuarios podrán acceder mediante las distintas modalidades de pago que ofrece el Metrobús:

Ante este cambio, el Metrobús recomendó a los usuarios anticipar sus trayectos y estar atentos a los horarios de salida en cada terminal, especialmente durante el periodo de transición.

También recordó que la información sobre rutas, horarios y ajustes se encuentra disponible en su sitio web y canales oficiales de comunicación.

La ampliación del horario está pensada para beneficiar a miles de personas que necesitan trasladarse durante la noche. Entre ellas se encuentran quienes terminan jornadas laborales pasada la medianoche, estudiantes con actividades fuera del horario escolar y personas que disfrutan de la vida nocturna en la ciudad.