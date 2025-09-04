CDMX lanzará tarjeta de Movilidad Integrada virtual: ¿Cuándo estará lista y qué pasará con la de plástico?

Adiós a las filas en el Metro... ¿y a las taquilleras? El Gobierno de la Ciudad de México prepara una tarjeta de Movilidad Integrada virtual, misma que podrás tramitar, recarga y utilizar desde tu celular.

En el documento del primer informe de Gobierno de Clara Brugada, uno de los avances en materia de movilidad es esta nueva forma de ingresar a los servicios de transporte colectivo de la capital del país sin necesidad de la tarjeta de plástico que se utiliza actualmente y por la que reemplazaron a los boletos del Metro, que dejaron de utilizarse el año pasado.

La implementación de una tarjeta de Movilidad Integrada virtual parte de los intentos de la administración de Clara Brugada por digitalizar el acceso al transporte público, y con ello posiblemente contribuir a ahorrar el tiempo de las filas y no depender de ellas.

Aunque por ahora se desconoce cómo se va a cargar y en cuáles servicios de transporte estarán disponibles, esto es todo lo que debes saber:

¿Cómo funcionará la nueva tarjeta de Movilidad Integrada virtual de la CDMX para entrar al Metro con tu celular?

De acuerdo con el Gobierno de Clara Burgada, la tarjeta de Movilidad Integrada virtual permitirá a las y los usuarios ingresar a los servicios de transporte público desde su celular, sin depender de ningún plástico.

"El desarrollo de esta tarjeta virtual representa un paso clave hacia la diversificación de métodos de pago, al eliminar barreras relacionadas con la adquisición, recarga o mantenimiento de tarjetas físicas, especialmente en zonas con baja cobertura de puntos de recarga“, explicó Clara Brugada en su informe de Gobierno.

¿Cuándo estará lista la nueva tarjeta de Movilidad Integrada virtual en CDMX?

De acuerdo con lo publicado en el primer informe de Gobierno, la nueva tarjeta de Movilidad Integrada virtual de la Ciudad de México aún está en una etapa de pruebas.

Sin embargo, esta tarjeta está más cerca que lejos, ya que tiene un 80 por ciento de avance, aunque se desconoce si cuando se estrene se implementará en todos los sistemas de transporte (Metro, Metrobús, Trolebús, RTP, Mexibús, Tren Ligero, Cablebús, Mexicable y Tren Interurbano) o su disponibilidad será escalonada, como ha ocurrido con los pagos digitales y los accesos mediante tareta de débito y crédito.

¿Con cuál servicio ya puedes usar la tarjeta de Movilidad Integrada desde tu celular?

Aunque el Gobierno de la Ciudad de México lanzará su propio servicio digital de la tarjeta de Movilidad Integrada, existe una aplicación en la que puedes utilizar tu propia tarjeta para entrar.

Es diferente a las modalidades para ingresar con tu tarjeta bancaria, de hecho, es un modelo de recarga de la tarjeta de Movilidad Integrada y lo opera Mercado Pago.

Si bien no es para eliminar el plástico, sí funciona para recargar la tarjeta desde tu celular y con ello evitar las filas.

Tarjeta de Movilidad Integrada: ¿Cuáles son todas las modalidades que tiene actualmente para entrar al Metro y Metrobús?

El transporte público en la Ciudad de México tiene al dinero en efectivo y los boletos ‘en el olvido’, y desde el año pasado opera en su mayoría con la tarjeta de Movilidad Integrada.

Sin embargo, si vives en la Ciudad de México tienes múltiples modalidades de pago para ingresar al Metro y otros transportes, aquí algunos ejemplos:

Tarjeta de Movilidad Integrada

La tarjeta de Movilidad Integrada convencional actualmente es el método disponible para entrar a toda la red del Sistema de Transporte Colectivo (STC), y estos son algunos de los métodos de recarga que ofrece:

En taquillas.

En máquinas ubicadas dentro de las estaciones. Recuerda que en el Metrobús no solo puedes pagar en efectivo, sino que hay estaciones con espacio para pagar con tarjeta bancaria.

En Mercado Pago.

Tarjeta Bancaria

Con los años, la tarjeta bancaria ha tomado fuerza para que no tengas la necesidad de las filas y tampoco de retirar dinero del banco para recargar tu tarjeta de Movilidad Integrada.

Estas son algunas de las modalidades en las que las puedes utilizar:

En máquinas: Servicios como el Metrobús permiten recargar la tarjeta de Movilidad Integrada con tu tarjeta de débito o de crédito.

Directamente en torniquetes: El Metro y Metrobús cuentan con esta modalidad para tarjetas que tienen la función de hacer pagos al acercar el plástico a la terminal, llamada contactless.

Celular

Con tu celular existen dos modalidades actualmente para entrar al Metro, Metrobús y otros servicios:

Mercado Pago: Sirve para recargar las tarjetas de Movilidad Integrada.

Wallet: Algunos celulares permiten hacer el pago directo en los torniquetes, solo debes activar la modalidad de pago y ponerle una tarjeta que tenga el saldo suficiente para cubrir el monto.

No podemos terminar este listado sin incluir ‘la vieja confiable’ de pedirle a una persona con tarjeta que te meta al Metro y tu le das el dinero en efectivo. ¿Tendrás que usar esta modalidad si te roban tu celular con la tarjeta de Movilidad Integrada virtual?