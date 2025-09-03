Ciudad de México entra al top 100 de clústeres de innovación mundial de la OMPI

En América Latina, únicamente la capital mexicana y São Paulo fueron incluidas. (Foto: Especial)

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) dio a conocer el listado preliminar de los 100 principales clústeres de innovación a nivel global, en el marco de la próxima publicación del Índice Global de Innovación (GII) 2025.

Por primera vez, México aparece en el ranking con la Ciudad de México, que figura como el clúster número 79 en tamaño y 99 en intensidad, considerando la densidad de población.

En América Latina, únicamente la capital mexicana y São Paulo fueron incluidas.

El índice identifica concentraciones locales de actividad inventiva y considera que los clústeres de innovación agrupan a universidades, personas investigadoras e inventoras, capital de riesgo y empresas que invierten en investigación y desarrollo (I+D).

De acuerdo con la OMPI, la clasificación se basa en tres indicadores: solicitudes de patente bajo el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), artículos científicos publicados y transacciones de capital de riesgo.

Entre 2020 y 2024, en la Ciudad de México se presentaron 15 solicitudes de patente PCT por cada millón de habitantes, de las cuales el 16 por ciento se relacionan con el sector farmacéutico.

Además, entre 2019 y 2023 se publicaron mil 190 artículos científicos por cada millón de habitantes, destacando la biología aplicada y la química, ambos con 12 por ciento.

En el mismo periodo se cerraron 39 acuerdos de capital de riesgo por cada millón de habitantes.

El ranking también resalta el dinamismo emprendedor, lo que permitió la inclusión de clústeres emergentes como Ciudad de México, Dublín, Oslo y Mánchester.

“Con este anuncio, México se posiciona en el mapa global de la innovación, lo que atraerá inversión, promoverá el talento científico e impulsará el ecosistema emprendedor”, afirmó Santiago Nieto Castillo, director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).