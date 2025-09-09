CDMX alerta que lluvias durarán hasta la madrugada: Reportan inundaciones en Reforma, Viaducto e Insurgentes

Las lluvias de este martes dejaron inundaciones en distintos puntos de la CDMX.

Toda la Ciudad de México está en alerta por fuertes lluvias, que se espera que persistan al menos hasta la 1:00 de la mañana del miércoles 10 de septiembre.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital del país explicó que todas las alcaldías esperan posible caída de granizo, así como rachas de viento elevadas, mismas que podrían contribuir a la caída de árboles.

La Gustavo A. Madero será la alcaldía más afectada y está bajo Alerta Naranja, a la espera de fuertes lluvias de entre 30 y 49 milímetros, mientras que las otras 15 alcaldías están en Alerta Amarilla, a la espera de precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros.

Aunque la mayoría de las lluvias se presentan en el norte de la Ciudad de México, Protección Civil prevé que se intensifiquen en la noche en otras regiones.

¿En dónde ya hay inundaciones este martes en CDMX?

Las autoridades de la Ciudad de México dijeron que algunas de las principales vialidades de la capital del país ya sufren algunas afectaciones por lluvias, siendo estas las que registran inundaciones este martes:

Inundación en bajo puente de Viaducto Miguel Alemán y 5 de Febrero con dirección al oriente, en alcaldía Benito Juárez.

Encharcamiento en Av. Paseo de la Reforma a la altura de Av. Insurgentes al Oriente.

Encharcamiento en Calzada San Antonio Abad a la altura de la estación del metro Chabacano al Norte.

Encharcamiento en Lorenzo Boturini a la altura de Calz. San Antonio Abad.

Encharcamiento en Fray Servando Teresa de Mier al Oriente antes de la joroba de Eje 3 Oriente.

Inundación en calle Adolfo López Mateos esquina Estado de México, colonia Loma la Palma.