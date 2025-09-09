Deja el carro en casa: Hoy No Circula para este miércoles 10 de septiembre en CDMX y Edomex

El calendario semanal organiza la circulación de los vehículos de acuerdo con el color del engomado y el último dígito de la placa. (Shutterstock)

Si no quieres aplicar el ‘córrele que te alcanza’ la multa, checa cómo queda el programa Hoy No Circula para este miércoles 10 de septiembre en la Ciudad de México y en las áreas aledañas del Estado de México.

Esta medida, que rige de 5:00 a 22:00 horas, tiene como propósito disminuir la contaminación del aire y mejorar la calidad atmosférica en la región metropolitana del Valle de México.

Es recomendable que los automovilistas se aseguren de que sus vehículos puedan circular para evitar recibir multas.

¿Qué vehículos no circulan este miércoles 10 de septiembre?

Los autos con engomado rojo y placas terminadas en 3 y 4 no podrán circular durante el día, estando sujetos a un descanso obligatorio. Esta normativa es válida para todos los coches que cuenten con hologramas de verificación 1 y 2.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) señala que los vehículos foráneos que cumplan con estas características también tienen prohibido transitar por las vías establecidas.

La única excepción se da para los vehículos que tengan un holograma 00 o 0, los cuales pueden circular todos los días de la semana.

Así queda el Hoy No Circula para el miércoles

¿En qué alcaldías y municipios opera el Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los 18 municipios conurbados del Estado de México. La regulación vehicular comienza desde las primeras horas de la mañana y finaliza en la noche, facilitando una adecuada regulación del tránsito en la metrópoli.

La restricción vehicular incluye los siguientes municipios del Estado de México: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan y Chimalhuacán.

Asimismo, se encuentra en Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl y Nicolás Romero. También abarca a Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Todas estas localidades conforman la zona metropolitana donde las autoridades realizan un seguimiento constante, asegurándose del cumplimiento del programa.

¿Qué multas recibes si no respetas el Hoy No Circula?

Los conductores que no sigan las disposiciones establecidas se enfrentarán a una multa económica de hasta 30 UMAs (Unidad de Medida y Actualización). Con el valor actual de 113.14 pesos por UMA, esto podría representar una sanción de hasta 3,394.20 pesos.

En caso de infracción, la sanción podría ser aún más elevada, ya que el vehículo podría ser llevado al corralón. En tal situación, el propietario deberá pagar costos adicionales por el arrastre y almacenamiento.

Para realizar el pago de la sanción, los afectados deben imprimir su boleta a través de la Secretaría de Finanzas y completar el trámite. El pago puede realizarse en bancos autorizados o en tiendas de autoservicio. Los vehículos no serán liberados hasta que se complete el pago correspondiente.

¿Sabías qué engomado y qué placa no circula en la semana?

El calendario semanal organiza la circulación de los vehículos de acuerdo con el color del engomado y el último dígito de la placa. Los martes son para los autos con engomado rosa y terminación 7 y 8; los miércoles para el rojo con 3 y 4; y los jueves para el verde con 1 y 2.

Los viernes descansan los vehículos con engomado azul y placas 9 o 0; y para finalizar la semana, los lunes se restringe la circulación de los vehículos con engomado amarillo y terminación 5 y 6.

Estas restricciones se aplican de manera determinada de 5:00 a 22:00 horas. Durante los domingos, todos los vehículos pueden circular sin restricciones, salvo en situaciones de contingencia ambiental extraordinaria.

Estas restricciones se aplican de manera determinada de 5:00 a 22:00 horas. [Fotografía. Secretaría de Medio Ambiente CDMX]

¿Qué vehículos están exentos de las restricciones?

Los vehículos 100% eléctricos y aquellos híbridos, así como los que tengan matrícula de auto antiguo, motocicletas y cortejos fúnebres, reciben automáticamente el holograma exento, permitiéndoles circular todos los días de la semana. Esta medida resalta la búsqueda de una movilidad sostenible en el área metropolitana.

La CAMe también maneja situaciones particulares a través de permisos especiales. Los dueños de vehículos que transportan personas con discapacidad están en la posibilidad de solicitar una autorización para circular sin restricciones, presentando la documentación médica adecuada.

Los servicios de emergencia, como ambulancias y unidades de protección civil, tienen una exención permanente. Del mismo modo, los vehículos de transporte escolar disponen de permisos especiales durante el ciclo escolar.

El pase turístico permite a los visitantes foráneos circular hasta por 14 días consecutivos, siempre que realicen el trámite en línea a través de la plataforma oficial.

Restricciones vehiculares para placas foráneas

Las unidades con placas foráneas están sujetas a regulaciones específicas de circulación en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Estas restricciones son válidas de lunes a viernes entre las 5:00 y las 11:00 horas, dependiendo del último dígito de la placa.

Los sábados, estos vehículos no pueden circular desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, independientemente de su serie de placa. Esta medida busca regular el ingreso de vehículos que provienen de otras entidades.

Los operadores de autos con motores de propulsión foráneos deben obtener su verificación vehicular si permanecen en la ZMVM por más de dos días.

Las unidades provenientes de Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala deben seguir las mismas normas que los vehículos locales, dado su inclusión en la Megalópolis.