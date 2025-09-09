Contratistas arman plantón en Torre de Pemex en CDMX: Exigen pagos de adeudos millonarios

Pemex suma un adeudo de más de 300 millones de pesos con empresas de Salina Cruz, de acuerdo con contratistas.

Trabajadores que prestan servicios a la refinería de Salina Cruz, Oaxaca, protestan en la Torre de Pemex de la Ciudad de México desde este martes 9 de septiembre, debido a los adeudos que Petróleos Mexicanos tiene aún con contratistas.

Luis Carlos Martínez Lara, integrante de la Alianza Empresarial Salina Cruz al Servicio de México, explicó este martes que un grupo conformado por nueve empresas que dan mantenimiento a la refinería de Salina Cruz y otros complejos como Minatitlán y Coatzacoalcos, piden diálogo con el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, para que pague los adeudos de 2024.

“Hemos intentado por diversos medios tratar de llegar a algún acuerdo o por lo menos nos digan una fecha de pago. A nosotros se nos adeuda 367 millones de pesos (…) Somos nueve empresas, el detalle es que por desgracia ya ha llegado a la zona de Salina Cruz o del Istmo, muchas familias dependen de nosotros y ahorita está colapsada la economía", apuntó el vocero en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Martínez Lara explicó que para esta protesta pacífica en la Ciudad de México han venido familias desde Oaxaca: “Necesitamos para poder trabajar. Esa es la idea, venimos a tratar de hablar con el director para que nos finiquite, para continuar”.

Expresó que Pemex no les ha atendido, y que también se han comunicado con la Secretaría de Energía (Sener) y con el Banco Nacional De Obras Y Servicios Públicos (Banobras), pero siguen sin respuesta sobre cuándo recibirán sus pagos retrasados desde 2024.

Contratistas se manifiestan en Torre de Pemex

Debido a los retrasos en pagos a contratistas de Pemex que trabajan en Salina Cruz y otras refinerías de Pemex, los trabajadores de la alianza de empresas oaxaqueñas se manifiestan desde este martes 9 de septiembre en la Torre de Pemex, ubicada en la Avenida Marina Nacional, en la colonia Petróleos Mexicanos, alcaldía Miguel Hidalgo.

“Es una manifestación pacífica, lo que queremos es que se nos finiquite, queremos seguir trabajando. Entendemos que el Plan México viene, no estamos en contra de él, queremos participar, pero necesitamos continuar”, comentó Luis Carlos Martínez en la entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Asimismo, dijo que no se moverán del lugar hasta que sean atendidos por el director de Pemex, Víctor Rodríguez.

“Hasta que nos cumplan nuestra petición no nos vamos a mover, creo que ya hemos hecho lo que debimos de haber hecho y no nos vamos a mover hasta que no sea atendido”, apuntó este martes.