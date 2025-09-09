‘¿Qué onda con la Línea A del Metro CDMX?’ Usuarios ‘enfurecen’ por retrasos de 30 minutos

Los usuarios de la Línea A del Metro CDMX se quejan del lento avance de los trenes este martes 9 de septiembre.

¿Hay servicio en la Línea A del Metro CDMX? Es la duda que tienen usuarios ante los retrasos de hasta 30 minutos este martes 9 de septiembre.

“¿Por qué no llega ningún metro a La Paz, dirección Pantitlán?“, cuestionó un pasajero.

Según algunas personas, debido al lento avance de los trenes, el tiempo de espera es de hasta 30 minutos.

“Línea A una asquerosidad, ayer tenían un excelente avance ¿por qué no pueden hacer bien su trabajo diariamente“, agregó otra persona.

¿Qué pasa en la Línea A del Metro CDMX?

El problema es, sobre todo, con los trenes que van con dirección a Pantitlán por lo que ya hay aglomeraciones en los andenes.

“Qué onda con la línea A? Más de 5 minutos esperando en el andén, la gente se sigue acumulando y nada de trenes en circulación“, añadió otro usuario.

Tras las quejas de los pasajeros, el Metro CDMX informó que se registra alta afluencia en la Línea A y que en los próximos minutos se normalizará el servicio.

A pesar de la respuesta del Sistema de Transporte Colectivo (STC), los usuarios recomendaron a otros pasajeros buscar alternativas debido al caos en la Línea A.

Línea B con avance lento

“¿Más de 10 minutos en una sola estación?" Es lo que ocurre en la Línea B, según las quejas de los usuarios.

“Porque no me sorprende que estés haciendo base cada estación de línea B de lado de Buenavista, despierta a tus conductores y diles que se pongan a chambear“, se quejó una persona en redes sociales.

Los usuarios agregaron que los trenes se quedaron detenidos en la estación Deportivo Oceanía, con dirección hacia Buenavista.

De acuerdo con el reporte de las 7:00 horas, la Línea A es la que tiene alta afluencia y el mayor tiempo de espera con hasta 7 minutos; sin embargo, los pasajeros acusan que es el triple de tiempo.

En tanto, las otras Líneas donde se registra alta afluencia de usuarios son la 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, A y B, donde los tiempos de espera son de 5 a 6 minutos.

¿Qué sabemos de la remodelación de la Línea A del Metro?

La Línea A ha sido una de las más afectadas por las recientes lluvias registradas en la Ciudad de México.

Esta es una de las razones por las que se tiene contemplada la remodelación de la Línea cuyos estudios comenzarían este año.

Como parte de la primera etapa comenzarán los estudios para una intervención y posteriormente una remodelación de la Línea A, que corre de Pantitlán a La Paz.

A pesar de dichos estudios todavía no se prevé el cierre de estaciones sino hasta en los próximos años.