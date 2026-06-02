Dan a Nick Pasqual, actor de ‘How I Met Your Mother’, 32 años de prisión por intento de asesinato a exnovia

Nick Pasqual, quien participó como actor de How I Met Your Mother, recibió una sentencia de 32 años por el intento de asesinato de su expareja, la maquillista de Hollywood Allie Shehorn, a quien atacó con un cuchillo en mayo de 2024 en Los Ángeles.

El fallo llegó después de que un jurado lo declarara culpable al actor estadounidense de diversos delitos relacionados con el caso, entre ellos intento de asesinato, robo en primer grado y violencia doméstica. Tras el ataque, Pasqual huyó y las autoridades lo detuvieron en un punto de control fronterizo entre Estados Unidos y México, en Sierra Blanca, Texas.

¿Por qué condenaron a Nick Pasqual a 32 años de prisión?

La sentencia se deriva de un ataque ocurrido el 23 de mayo de 2024, cuando, de acuerdo con la Fiscalía de Los Ángeles, Pasqual irrumpió en la vivienda de Shehorn y la apuñaló en repetidas ocasiones.

Durante el proceso judicial, la acusación sostuvo que el actor provocó lesiones de extrema gravedad en un contexto de violencia doméstica. Además de la condena por intento de asesinato, el jurado lo encontró culpable de cargos relacionados con lesiones a una pareja sentimental y allanamiento de morada.

El caso también incluyó otros delitos juzgados por la corte. De acuerdo con información difundida por medios estadounidenses, Pasqual fue declarado culpable de un cargo de violación forzada vinculado a un incidente previo al ataque con arma blanca.

Antes de la agresión, Shehorn había solicitado una orden de restricción debido al comportamiento violento de Pasqual. La relación, según expuso la víctima durante el proceso, se había vuelto abusiva antes de la ruptura.

En una de sus declaraciones judiciales, recordó un episodio previo de violencia: “Cerré la puerta y él comenzó a abrir agujeros a golpes hasta romperla. Corrí al baño porque pensé que había otra cerradura allí”, narró, de acuerdo con ABC7.

Las autoridades señalaron que el actor ingresó a la vivienda de la maquillista alrededor de las 4:30 de la madrugada. Reportes judiciales indican que Shehorn sufrió más de 20 heridas de arma blanca durante el ataque.

Tras abandonar la escena, Pasqual salió de California. Su fuga terminó cuando agentes lo interceptaron en un puesto de revisión fronterizo en Texas y posteriormente lo trasladaron de regreso a Los Ángeles para enfrentar el proceso penal.

¿Qué dijo la víctima, Allie Shehorn, durante la audiencia?

Shehorn compareció ante el tribunal y relató el impacto físico y emocional que le dejó la agresión. Durante la audiencia de sentencia recordó los momentos posteriores al ataque.

“Cuando estaba tirada en el suelo en un charco de mi propia sangre, recuerdo haberme preguntado si así terminaría mi vida. Estaba aterrada, tenía dolor”, dijo en declaraciones recogidas por ABC7.

La maquillista también se dirigió directamente a su expareja: “Tú, en quien alguna vez confié, decidiste que mi vida era algo que podías quitarme”, expresó ante la corte.

Durante el juicio, Shehorn apareció con cicatrices visibles en el cuello y en uno de sus brazos. La víctima permaneció varios días en estado crítico después de la agresión y requirió cirugía de emergencia, además de cuidados intensivos.

Allie Shehorn trabaja como maquillista y artista de efectos especiales en producciones de cine y televisión. Entre sus créditos aparecen proyectos como Mean Girls, Babylon y las películas de Rebel Moon.

De acuerdo con documentos judiciales y reportes de medios estadounidenses, Shehorn y Pasqual se conocieron precisamente durante la producción de Rebel Moon, donde ella trabajaba en maquillaje mientras él participaba como actor de reparto.

La declaración de la víctima resultó clave para la resolución del caso. El fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, afirmó que su testimonio permitió obtener un veredicto condenatorio y destacó que sobrevivió a una agresión que pudo costarle la vida.

¿Qué dijo Nick Pasqual tras recibir la sentencia?

Durante la audiencia, Pasqual reconoció la gravedad de los hechos y aseguró que cargará con ellos durante el resto de su vida.

El actor declaró que Allie Shehorn “no merecía estar cerca de perder la vida” y sostuvo que ninguna disculpa sería suficiente para compensar lo ocurrido.

Sin embargo, el juez cuestionó la sinceridad de ese arrepentimiento al referirse a una llamada telefónica realizada por Pasqual mientras permanecía bajo custodia. Según expuso en la audiencia, esa conversación contrastaba con las expresiones de remordimiento presentadas ante el tribunal.

Pasqual, de 36 años, participó en producciones televisivas como How I Met Your Mother y también apareció en proyectos vinculados al universo de Rebel Moon.