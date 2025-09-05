Tráiler choca contra un pilar de la Línea B del Metro: ¿Cómo es el avance de los trenes HOY?

El accidente ocurrió durante la madrugada de este viernes cuando un tráiler se impactó contra un muro del Metro de la Línea B. (Ovial y @AdrianRubalcava)

Un tráiler chocó contra uno de los pilares de la Línea B del Metro CDMX, en la avenida Oceanía, este viernes 5 de septiembre.

Mientras que los usuarios de esta Línea cuestionan si los trenes tardan en las estaciones debido a esta situación.

“Ya no es novedad que en línea B el tío metro haga base, para colmo en el tramo de Oceanía a San Lázaro avanza muy lento, dile a tus trabajadores que se pongan a chambear que no está lloviendo“, aseguró una persona sobre el avance de la Línea.

En este caso, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) no informó sobre alguna falla o retrasos en la Línea que va de Garibaldi a Ciudad Azteca por el incidente con el tráiler, sino que las obras para retirarlo afectan la circulación en las vialidades del Estado de México.

Adrián Rubalcava, director del Metro CDMX, informó que el accidente ocurrió durante la madrugada entre las estaciones Oceanía y Romero Rubio de la Línea B, en la alcaldía Venustiano Carranza, cerca de Plaza Encuentro Oceanía.

Los cierres a la circulación se han reducido, pero continúan los trabajos de limpieza, retiro y la evaluación de daños. Hasta ahora no se ha dado información sobre personas muertas o lesionadas.

Trenes ‘hacen base’ en las Líneas 12 y B del Metro

¿Ahora qué pasa en la Línea 3 del Metro CDMX? Es el cuestionamiento que hacen los usuarios ante los retrasos en la ‘Línea Verde’.

“Línea 3 Dirección Indios verdes empieza a estar lenta, 10 minutos por estación“, agregó un pasajero a través de redes sociales.

Usuarios cuestionan qué sucede debido a que en esta ocasión no llueve, como ha ocurrido en días anteriores, que el servicio está lento por la lluvia.

“Línea 3 todo mal, 10 minutos esperando en Eugenia y ahorita parada en Etiopía, no llueve ahora qué sucede“, agregó otra persona.

Sin embargo, el Metro CDMX detalló que no hay problema alguno en la ‘Línea verde’ sino que solo se registra alta afluencia de usuarios por la ‘hora pico’.

Además, los usuarios también cuestionan si pasa algo en la Línea 12 debido a los trenes que se quedan detenidos.

Mientras que el Metro CDMX detalló que esta situación se debe a la alta afluencia en la ‘Línea dorada’.

De acuerdo con el reporte de las 7:00 horas, las líneas con alta afluencia son la 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 12, A y B, donde los tiempos de espera son de más de 6 minutos.

¿Qué sabemos de la remodelación de la Línea 3 del Metro?

Ante las constantes fallas en la Línea 3 del Metro CDMX los usuarios exigen una remodelación en el trayecto de Indios Verdes a Universidad.

El Gobierno de la Ciudad de México anunció el inicio de la rehabilitación integral de la Línea 3. Según el informe oficial, las obras iniciarán en diciembre de 2026, cuando termine la licitación pública que se desarrollará entre diciembre de 2025 y marzo de 2026.

Hasta ahora no se han dado a conocer cuáles serán las primeras estaciones cerradas, pero las autoridades adelantaron que se harán cierres programados para minimizar las afectaciones a los usuarios de la ‘Línea verde’.

Lo anterior quiere decir que se tratará de cierres temporales y por tramos, al igual que ocurre con la Línea 1 del Metro CDMX.