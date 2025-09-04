No des el grito por multas: Hoy No Circula para este viernes 5 de septiembre en CDMX y Edomex

Termina la primera semana de septiembre sin multas. El programa Hoy No Circula funcionará de manera habitual este viernes 5 de septiembre en la Ciudad de México y en los municipios aledaños del Estado de México.

Esta restricción vehicular, vigente de 5:00 a 22:00 horas, tiene como objetivo disminuir la contaminación del aire y mejorar la calidad ambiental en la zona metropolitana del Valle de México.

Se aconseja a los conductores que revisen la elegibilidad de sus vehículos para evitar sanciones.

¿Qué vehículos no circulan este viernes 5 de septiembre?

Los autos con engomado Azul y terminación de placas 9 y 0 tendrán descanso obligatorio a lo largo de la jornada. Esta norma aplica a los vehículos que presentan hologramas de verificación 1 y 2.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) recuerda que los vehículos foráneos que cumplan con estas características tampoco están permitidos en las vías señaladas. La única excepción se da en vehículos con hologramas 00 y 0, los cuales pueden circular a lo largo de la semana.

Hoy No Circula para este viernes 5 de septiembre. (Foto: Especial)

¿En qué alcaldías y municipios aplica el Hoy No Circula?

Esta medida se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México.

La regulación del tráfico empieza desde las primeras horas de la mañana y se extiende hasta la noche, lo que permite un control efectivo del tránsito metropolitano.

La restricción vehicular incluye los siguientes municipios del Estado de México: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan y Chimalhuacán.

También se aplica en Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl y Nicolás Romero. Esta normativa abarca además a Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Estas áreas conforman la metrópoli en la que las autoridades realizan un monitoreo constante para asegurar el cumplimiento del programa.

¿Cómo funciona el Hoy No Circula semanalmente?

El calendario semanal establece la circulación de vehículos de acuerdo al color del engomado y el último número de la placa.

Los martes, son para el engomado rosa con terminaciones 7 y 8, los miércoles son para el rojo con 3 y 4, mientras que los jueves corresponde al verde con 1 y 2.

Los viernes descansan los vehículos con engomado azul y placas 9 o 0. Para cerrar la semana, los lunes restringen la circulación de los vehículos con engomado amarillo y terminaciones 5 y 6.

La restricción se aplica en un horario definido de 5:00 a 22:00 horas. Los domingos, todos los vehículos pueden circular libremente, excepto en caso de emergencias ambientales excepcionales.

Hoy no circula [Fotografía. Secretaría de Medio Ambiente CDMX]

¿Qué vehículos están exentos del Hoy No Circula?

Los vehículos 100% eléctricos, híbridos sin emisión de gases contaminantes, las matrículas de autos antiguos, motocicletas y vehículos de cortejos fúnebres son automáticamente considerados exentos, lo que les permite circular todos los Días de la semana.

Esta medida refleja un compromiso por la movilidad sostenible dentro de la metrópoli.

La CAMe también atiende situaciones particulares a través de permisos especiales.

Aquellos propietarios de vehículos que transportan a personas con discapacidad pueden solicitar una autorización para circular sin restricciones, siempre que presenten la documentación médica necesaria.

Los servicios de emergencia como ambulancias y unidades de protección civil tienen una exención permanente. También, los vehículos escolares poseen permisos específicos durante el año escolar.

El pase turístico permite a visitantes de otras localidades circular por hasta 14 días consecutivos, gestionando el trámite en línea a través del sitio oficial.

¿Cómo aplica el Hoy No Circula para foráneos?

Los vehículos con placas foráneas tienen restricciones de circulación específicas en la Zona Metropolitana del Valle de México. Estas limitaciones se aplican de lunes a viernes entre 5:00 y 11:00 horas, dependiendo del último dígito de la placa.

Los sábados, dichos vehículos no podrán circular de 5:00 hasta 22:00 horas, sin importar la terminación de sus placas. Esta medida busca regular el tráfico generado por automóviles de otras regiones.

Los conductores que deseen ingresar a la ZMVM durante más de dos días con vehículos de propulsión foránea necesitan obtener su verificación vehicular.

Las unidades que provienen de Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala deben seguir las mismas normas que los vehículos locales, en virtud de su pertenencia a la Megalópolis.