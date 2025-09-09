CDMX impulsa “México por el Clima: Semana de Acción” rumbo a la COP30

La Ciudad de México se prepara para posicionarse como un epicentro regional de acción climática con el lanzamiento de “México por el Clima: Semana de Acción”, que se llevará a cabo del 8 al 10 de octubre de 2025 en el Bosque de Chapultepec. La iniciativa, coorganizada por el Gobierno capitalino a través de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), busca fortalecer el papel de México como actor clave en la agenda climática global, de cara a la COP30 en Brasil.

El evento reunirá a más de 5,000 asistentes directos y 15,000 indirectos, así como a más de 100 actores nacionales e internacionales, incluyendo autoridades gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, académicos, empresas nacionales y transnacionales, y medios de comunicación. Según los organizadores, se trata de un esfuerzo multisectorial sin precedentes en la región que busca generar compromisos concretos hacia una transición climática justa, resiliente y sostenible.

Durante la conferencia de prensa del 4 de septiembre, la Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina, destacó la relevancia del encuentro: “Este espacio sin precedentes debe convertirse en un gran encuentro mundial por el clima, un impulso innovador y de compromiso para la ciudad, el país y la región”.

Por su parte, Érica Valencia Torres, Coordinadora Ejecutiva de México por el Clima, subrayó la importancia de la colaboración internacional: “Después de dos años de diálogo con actores globales, México se posiciona como líder y epicentro de acción climática, en favor de los ecosistemas y las comunidades”.

El programa de la Semana de Acción contempla foros y paneles con representantes gubernamentales, académicos y empresarios, experiencias interactivas con la naturaleza, y eventos culturales, artísticos y gastronómicos. Todo se desarrollará bajo tres ejes temáticos: Innovación Catalítica, Despertar Planetario y Ecosistemas Resilientes, con el objetivo de multiplicar la participación inclusiva de todos los sectores y generar alianzas estratégicas con impacto local y regional.

Entre las empresas y organizaciones participantes destacan CEMEX, Heineken, L’Oréal, AXA, Bimbo, MACQUARIE y Banorte, este último como banco mexicano sostenible patrocinador del evento. También se suman instituciones como Pronatura, Huerto Roma Verde y el Instituto Mexicano de la Justicia (IMJUS).

Además de generar diálogo y aprendizaje, la iniciativa busca impulsar financiamiento a proyectos climáticos, incidencia en políticas públicas y acciones concretas de sostenibilidad, reforzando la posición de México como líder regional en soluciones climáticas.

Para más información sobre la Semana de Acción, su programa y registro, los interesados pueden visitar www.mexicoporelclima.com y seguir las redes sociales: @mexicoporelclima en Instagram, Facebook, LinkedIn, X y Threads.