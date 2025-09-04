Lluvias en CDMX EN VIVO: Activan la Alerta Amarilla en 6 alcaldías por granizo y tormentas este jueves

La jefa de Gobierno de la CDMX advirtió que las lluvias de septiembre "serán las peores". (Fotoarte: El Financiero/Crédito: Shutterstock / Cuartoscuro)

La ‘furia de Tláloc’ no termina. Las intensas lluvias en la Ciudad de México continúan luego de que el pasado martes 2 de septiembre registrarán un nuevo récord con la caída de 34 millones de metros cúbicos de agua, de acuerdo con datos de las autoridades capitalinas.

Se trató de una de las tormentas más intensas de la temporada de lluvias 2025 con 24 horas de precipitaciones continuas, superando un 40 por ciento los niveles registrados durante las lluvias del pasado 10 de agosto.

No obstante, si bien las lluvias han provocado inundaciones y otras afectaciones severas en el Valle de México, también ‘aliviaron’ el sistema Cutzamala con un aumento significativo en el nivel de sus presas, que alimentan tanto a la CDMX como al Estado de México.

De acuerdo con el reporte de agosto del Organismo de Cuenca de Aguas del Valle de México, el sistema registró un incremento del 73.4 por ciento de su capacidad y actualmente cuenta con un almacenamiento de 574 mil 684 millones de metros cúbicos.

En días pasados, la Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, advirtió que “las lluvias de septiembre serán peores” y en apenas cuatro días que van del mes este pronóstico ya se ha cumplido. ¿Qué le espera la capital este jueves 4 de septiembre? Te compartimos el pronóstico del tiempo para este día.

EN VIVO: Sigue el reporte de las lluvias en CDMX HOY 4 de septiembre

13:27 - A esta hora ya se observan lluvias fuertes con caída de granizo en Milpa Alta y lluvias con intervalos de chubascos en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Magdalena Contreras. Mientras tanto, en Tlalpan se registran lluvias y lloviznas.

Activan la Alerta Amarilla en 6 alcaldías por lluvias fuertes

Para este día, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil activó la Alerta Amarilla por el pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este jueves, principalmente en las alcaldías:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

Se espera que las lluvias de este jueves oscilen entre los 15 y 29 milímetros y que estas puedan generar encharcamientos y corrientes de agua sobre calles y avenidas.

Recomendaciones para ‘sobrevivir’ a la temporada de lluvias

Las recientes de lluvias en la capital ya son motivo de preocupación para miles de personas que diariamente salen de sus casas para realizar sus actividades cotidianas, principalmente por los riesgos de inundaciones, deslaves y corrientes de agua que arrastran todo a su paso.

Lo anterior, combinado con la urbanización y el mal estado de las infraestructuras, puede resultar en accidentes y tragedias que se pueden prevenir. Por ello es vital que los ciudadanos conozcan cómo protegerse antes, durante y después de una lluvia intensa.

Estos son algunos consejos para mantenerte alerta ante el clima adverso: