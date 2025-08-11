Clara Brugada advierte que lluvias en CDMX rompen récord ‘cada día’: ‘Septiembre será peor que agosto’

Clara Brugada advirtió que septiembre será el mes más crítico de la temporada de lluvias en la CDMX. Foto: Especial: El Financiero

Las intensas lluvias en la Ciudad de México no dan tregua. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, señaló que los aguaceros registrados durante el fin de semana han roto récord “cada día” y advirtió que “septiembre será peor que agosto”.

“Vamos a la mitad de la temporada y viene lo más fuerte, que generalmente es agosto y septiembre, y creo que septiembre es peor que agosto. Entre agosto y septiembre, históricamente, son los meses más difíciles. Entonces, tenemos que seguir haciendo un llamado a la población a estar muy pendiente de las alertas”, dijo.

En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno detalló que las lluvias del fin de semana dejaron afectaciones en la alcaldía Venustiano Carranza y en el Centro de la capital, provocando la suspensión del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), así como corto circuito en una vía de la Línea 2 del Metro.

“Ayer tuvimos la lluvia más intensa; cada día rompemos récord. Ayer tuvimos 84.5 milímetros en el pluviómetro del Zócalo, lo que afectó principalmente al centro de la CDMX. Desde 1952 la lluvia más grande había sido de 67 milímetros en esta zona del Zócalo. Otra zona importante donde tuvimos precipitación pluvial fue la de Venustiano Carranza; en el Aeropuerto hubo 57 milímetros de lluvia, que, como sabemos, es muchísima”, expresó.

Más información en breve...