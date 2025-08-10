(Videos) Línea 2 del Metro ‘hace corto circuito’: ¿Qué estaciones NO darán servicio?

Este domingo fue suspendido el servicio del Metro de la Línea 2 debido a una explosión.

El servicio de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México, que va de las estaciones de Cuatro Caminos a Taxqueña, dará servicio provisional, debido a un corto circuito en la estación San Antonio Abad.

“Por revisión del sistema eléctrico, se implementa servicio provisional en la Línea 2 en dos tramos: Cuatro Caminos–Pino Suárez y Tasqueña–Xola”

El Director general del Sistema de Transporte Colectivo del Metro de la CDMX, Adrián Ruvalcaba agradeció a los usuarios la comprensión y dijo que ya se trabaja para restablecer el servicio.

“Personal técnico del Metro trabaja para restablecer la circulación lo antes posible. Agradezco la comprensión de nuestras usuarias y usuarios. Seguiremos informando”, escribió en su cuenta de X.

¿Qué estaciones de la Línea 2 del Metro estarán cerradas este domingo?

El Metro de la CDMX informó que las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto permanecen sin servicio hasta nuevo aviso.

¿Qué pasó en la Línea 2 del Metro de la CDMX?

A través de un comunicado, Sistema de Transporte Colectivo Metro señaló que debido a las fuertes lluvias registradas este domingo 10 de agosto,