Lluvias en CDMX: Dime en qué alcaldía vives y te diré cuánta agua cayó por el aguacero

Las intensas lluvias en la CDMX el 10 de agosto dejaron graves inundaciones en varios puntos de la ciudad.

Los aguaceros en la Ciudad de México la noche del domingo 10 de agosto causaron inundaciones en el centro de la capital, así como en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y otras zonas.

El domingo, Protección Civil activó una alerta morada por lluvias torrenciales para la alcaldía Cuauhtémoc, así como una alerta roja por lluvias fuertes para Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero (GAM), Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.

¿En qué alcaldías llovió más el domingo 10 de agosto?

De acuerdo con el reporte de lluvias acumuladas en la Ciudad de México, el 10 de agosto llovió más en las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.

La estación que registró más lluvia fue G.D.F, en Cuauhtémoc, con 84.5 mm en el periodo del 10 de agosto.

Le siguió Deportiva, Venustiano Carranza, con 66 mm; Generadora 101, en la GAM, con 65.6 mm; Peñón, en Venustiano Carranza, con 57 mm; y Agrícola Orienta, Iztacalco, con 48.4 mm de lluvias.

En general, las alcaldías con más puntos con lluvias más intensas fueron Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero e Iztacalco.

Así llovió el domingo 10 de agosto en la Ciudad de México. (Cuartoscuro | Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC)

AICM sufre daños por las lluvias el 10 de agosto

El 10 de agosto, el AICM tuvo que suspender sus operaciones durante tres horas debido a las fuertes lluvias en la Ciudad de México. La suspensión de vuelos en el AICM por las lluvias se debió a la baja visibilidad, que imposibilitaba las operaciones aéreas, así como a los encharcamientos en pistas y las inundaciones dentro de las instalaciones del aeropuerto capitalino.

Una de las áreas más afectadas por la filtración de agua fue la zona de recepción de maletas de la terminal 2, donde el personal concentró sus labores para retirar el agua de las fuertes lluvias.

La tormenta también afectó el centro histórico capitalino. En el Zócalo de la CDMX hubo fuertes encharcamientos, con el agua entrando en negocios de la zona. La lluvia también afectó la Catedral Metropolitana, incluso feligreses y personal del recinto se unieron a las labores de desazolve.

También hubo afectaciones en el Hospital General Balbuena, el Hospital Rubén Leñero y el Hospital Materno Infantil Cuautepec, entre otras instalaciones médicas, por las inundaciones.

Lluvias en la CDMX para este 11 de agosto

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó este lunes que se esperan lluvias fuertes para la Ciudad de México entre las 15:00 y las 22:00 horas de hoy.

Aunque se estima un ambiente cálido y caluroso, se prevé también cielo nublado y lluvias fuertes con posible caída de granizo hacia la tarde-noche.

Hacia las 15:00 horas se prevé una temperatura de 25 grados Celsius (°C), así como el inicio de las lluvias fuertes en la CDMX.

Según Protección Civil, se estima un promedio de 30 a 60 mm de lluvias para este lunes.