Metro CDMX festeja su cumpleaños con fallas: ¿Cuáles son las Líneas con retrasos de 15 minutos?

Usuarios de la Línea A del Metro abordan uno de los trenes en la estación terminal de La Paz.

El Metro CDMX festeja este jueves 4 de septiembre su cumpleaños número 56, pero con retrasos en distintas Líneas, entre ellas la Línea B que comenzó a detenerse tras registrar buen avance.

“Ahora cuál es el problema en la línea B llevamos 8 min detenidos en la estación Nezahualcóyotl“, se quejó una persona a través de redes sociales.

Los usuarios aseguran que los trenes “tardan demasiado” en cada estación, lo que afecta los tiempos de traslado.

"Línea B va haciendo paradas entre estaciones en las estaciones se para hasta 10 minutos", añadió otro pasajero.

Al respecto, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que en la Línea B se registra alta afluencia, pero que se agilizará el avance de los trenes desde las terminales.

“Feliz cumpleaños metro ojalá lo festejes haciendo los recorridos sin contratiempos“, agregó un usuario.

¿Cómo va la Línea A del Metro CDMX?

Había dudas entre los usuarios de la Línea A del Metro CDMX luego de que la tarde de ayer cerraran algunas estaciones debido a la intensa lluvia registrada en la capital del país.

Sin embargo, durante la noche la circulación fue restablecida y este jueves opera en su totalidad con todas las estaciones abiertas.

A pesar de que las estaciones funcionan con normalidad, los pasajeros reportan retrasos en el avance de los trenes de la Línea A.

"Línea A, no son ni de broma 6 min y vienen llanos a más no poder“, dijo un usuario.

Estaciones de las Líneas 3 y 8 del Metro están ‘atascadas’

“Línea 8, son más de 5 minutos esperando en Constitución, está atascado ni podemos subir a las unidades porque tardan en llegar más de 10 minutos”, reclamó una persona sobre la Línea que va con dirección a Garibaldi.

Sobre los retrasos en la Línea 3, los usuarios expresan su molestia debido a la saturación en las estaciones.

“Línea 3, ¿Qué pasa?, un buen de gente y ya tardo el metro en llegar, llevamos más de 15 min esperando dirección Indios Verdes", añadió otra persona.

A pesar de estas quejas, el Metro CDMX no explicó qué ocurre en dichas Líneas ni por qué hay retrasos en esas direcciones.

En tanto, en su reporte de las 7:00 horas, informó que las Líneas con alta afluencia de usuarios son la 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, A, y B, donde los tiempos de espera son de más de 6 minutos.