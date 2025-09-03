Lluvias inundan Línea A del Metro: Suspenden servicio de Guelatao a La Paz

Personal del Metro trabaja en la zona afectada para reanudar el servicio lo antes posible. (Foto: X / Metro)

Las intensas lluvias registradas la tarde de este miércoles 3 de septiembre en la zona oriente de la Ciudad de México provocaron la suspensión parcial del servicio en la Línea A del Metro.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que la operación se mantiene únicamente en el tramo Pantitlán–Guelatao, mientras que no hay servicio de Guelatao a La Paz.

“Debido a la fuerte lluvia en la zona, el servicio en la Línea A opera de forma provisional de Pantitlán a Guelatao en ambos sentidos”, comunicó en redes sociales

Personal del Metro trabaja en la zona afectada para reanudar el servicio lo antes posible.

La Red de Transporte Público (RTP) informó que sus camiones ofrecerán servicio para los usuarios del Metro que lo necesiten en las estaciones cerradas.

El Metro informó que debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la Ciudad de México, se implementa marcha de seguridad en las Líneas: 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, A y B.

“Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro”, indicó.

Encharcamientos en la Calzada Ignacio Zaragoza

Autoridades capitalinas advirtieron que las precipitaciones han generado encharcamientos importantes en Calzada Ignacio Zaragoza, colonia Santa Martha Acatitla, así como en la zona del Puente La Concordia, ambos en la alcaldía Iztapalapa, lo que afecta la circulación vehicular.

Equipos de emergencia se encuentran laborando en los puntos afectados para abatir los niveles de agua.

Se recomienda a la ciudadanía evitar las zonas con afectaciones, tomar previsiones en sus traslados y mantenerse atenta a la información oficial

Activan alertas por lluvias fuertes en la CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó que este miércoles 3 de septiembre de 2025 se activaron alertas naranja y amarilla debido a la intensificación de fenómenos meteorológicos en distintas alcaldías de la capital.

Hay alerta Amarilla por pronóstico de rachas fuertes de viento durante la tarde y noche en las demarcaciones Gustavo A. Madero, Iztacalco, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.

Se pronostican lluvias fuertes, persistentes y posible caída de granizo en las alcaldías Iztapalapa, Tlalpan y Xochimilco. En estas delegaciones se activó la alerta naranja.

Las autoridades recomendaron a la población evitar transitar cerca de árboles, muros o estructuras en riesgo de caer, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y no arrojar basura en las calles para prevenir encharcamientos.