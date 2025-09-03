‘Diluvio’ en CDMX deja averías y pasillos mojados en el Metro: ¿Qué Líneas tiene retrasos HOY?

Averías, paraguas en las vías y lluvias afectan el servicio en algunas Líneas del Metro este miércoles 3 de septiembre. (@cesarpsi1974/X)

Pasillos mojados y retrasos acostumbrados. Cientos de usuarios del Metro sufren los estragos de las prolongadas lluvias que se vivieron en la Ciudad de México y algunas zonas colindantes.

Este miércoles 3 de septiembre, los usuarios se quejaron por los pasillos mojados y los constantes retrasos, que se volvieron parte del día a día en el transporte público de la capital del país.

Para las 6:00 horas, en promedio, los tiempos de espera en las rutas del Metro eran de seis minutos y la afluencia era moderada en su mayoría. A las 7:00, según la administración, la afluencia era alta y los tiempos de espera en todas las líneas se mantuvo.

La noche del 2 de septiembre, el Metro suspendió las operaciones en las estaciones Pantitlán y Agrícola Oriental de la Línea A por las intensas lluvias, pero la mañana de este miércoles el servicio se normalizó.

¿Qué pasa en las Líneas 3, 6, 9 y A del Metro en CDMX?

A través de redes sociales, algunos usuarios reportaron los prolongados tiempos de espera y las condiciones en que se encontraban algunas estaciones del Metro de la CDMX, donde aparentemente se filtró agua de lluvia y el suelo permanecía mojado, con posible riesgo de resbalones.

De acuerdo con algunos usuarios, en la Línea 3 del Metro se debía esperar hasta 10 minutos para abordar un tren. En algunos casos, el servicio se retrasaba por mantener los trenes detenidos en ciertas estaciones, aparentemente sin explicación.

“Tenemos 15 minutos en La Raza, Línea 3, y no pasan los trenes. ¿Qué está pasando?”, escribió un usuario.

En tanto, en las Líneas 6 y 9 el servicio era lento. Según las autoridades, en la ruta que conecta El Rosario con Martín Carrera, la circulación se afectó después del retiro de un tren para su revisión.

“Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 6, después de realizar el retiro de un tren para revisión”, informó la administración.

En el caso de la línea que va de Pantitlán a Tacubaya, se suspendió el servicio por algunos minutos para recuperar un paraguas que cayó a las vías, aunque no se especificó en qué estación.

“Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 9, después de realizar maniobras para retirar un objeto metálico (paraguas) de zona de vías”, informó el Metro.

El problema en ambas líneas provocó retrasos, ya que había un tren menos en operación y se requería normalizar la circulación.