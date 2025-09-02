Viene una tarde con tormenta eléctrica y granizadas en CDMX: Activan doble alerta por lluvia

Autoridades capitalinas advirtieron que las lluvias de esta tarde vendrán acompañadas de ráfagas de viento de hasta 40 km/h.

¡Al agua, patos ‘chilangos’! Se prevé una tarde de lluvias y granizo este martes 2 de septiembre y las autoridades capitalinas activaron la alerta amarilla para las 16 alcaldías.

Por ahora, la advertencia es válida desde las 14:00 horas de este martes 2 de septiembre hasta las 2:00 horas del miércoles 3 de septiembre, aclaró la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGRIPC).

El ‘Sol no sale’ para la CDMX, pues más temprano tuvo que lidiar con una doble alerta por lluvias que ‘anegaron’ Viaducto. De hecho, partes de la capital del país aún siguen inundadas, como la Unidad Habitacional Vicente Guerrero, en la alcaldía Iztapalapa.

¿Cuáles son las alcaldías en alerta por lluvias?

De acuerdo con el aviso publicado a las 15:00 horas, la alerta amarilla está activa en las demarcaciones:

Álvaro Obregón.

Azcapotzalco.

Cuajimalpa.

Gustavo A. Madero.

Magdalena Contreras.

Miguel Hidalgo.

Milpa Alta.

Tláhuac

Tlalpan.

Xochimilco.

Se anticipa que otras partes de la CDMX tendrán lluvias más fuertes, por lo que se activó la alerta naranja para:

Benito Juárez.

Coyoacán.

Cuauhtémoc.

Iztapalapa.

Iztacalco.

Venustiano Carranza.

La SGIRPC irá actualizando el número de alcaldías y el tipo de alerta por lluvias durante el transcurso del día.

¿Cuál es el pronóstico de lluvias para la tarde del 2 de septiembre?

La SGIRPC señaló que se esperan lluvias de fuertes a muy fuertes y con intervalos de chubasco durante toda la tarde de este martes.

La lluvia será acompañada de ráfagas de viento de entre 5 y hasta 40 kilómetros por hora, por lo que las autoridades pidieron a los y las chilangas estar atentos a las alertas de la SGIRPC.

El clima no mejorará mañana, pues el pronóstico del tiempo vaticina que las más lluvias fuertes para la CDMX. En semanas anteriores, las tormentas en la capital han provocado el cierre del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México e inundaciones en el Metro.

¿Qué tan fuertes serán las lluvias en CDMX HOY?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió de una acumulación de 50 a 75 milímetros de agua durante las próximas 24 horas. Para que te des una idea, la lluvia que inundó al Zócalo a mediados de agosto fue de 67 milímetros.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, advirtió que la histórica temporada de lluvias en la capital empeorará durante este mes.

“Vamos a la mitad de la temporada y viene lo más fuerte, que generalmente es agosto y septiembre, y creo que septiembre es peor que agosto. Entre agosto y septiembre, históricamente, son los meses más difíciles. Entonces, tenemos que seguir haciendo un llamado a la población a estar muy pendiente de las alertas”, alertó.