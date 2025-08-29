Despide el mes sin multas: Hoy No Circula para este sábado 30 de agosto en CDMX y Edomex

Esta medida se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México. (Foto: Especial)

“Las fiestas patrias ya nos respiran en la nuca”. Se acerca el final del octavo mes del año, por lo que te recomendamos checar cómo queda el programa Hoy No Circula para este sábado 30 de agosto y despedir el mes sin multas.

Recuerda que el Hoy No Circula se aplica en todas las alcaldías de la Ciudad de México y algunos municipios del Estado de México.

Esta iniciativa, que va de 5:00 a 22:00 horas, tiene como objetivo disminuir la contaminación del aire y mejorar la calidad ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México.

¿Qué vehículos no circula este sábado 30 de agosto?

A fin de promover una mejor calidad del aire, la Ciudad de México aplica un programa que restringe la circulación de vehículos los sábados.

Como se trata del quinto sábado del mes, el calendario indica que todos los autos con holograma 2, no importa con qué digito termine su placa, no pueden circular, ni tampoco los foráneos.

¿En dónde aplica el Hoy No Circula?

Esta medida se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México.

La regulación vehicular inicia desde las primeras horas de la mañana y se extiende hasta la noche, proporcionando un control efectivo sobre el tránsito en la metrópoli.

La limitación vehicular abarca los siguientes municipios del Estado de México: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan y Chimalhuacán.

También se contempla a Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl y Nicolás Romero. La medida incluye igualmente a Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Estas áreas conforman la metrópoli, donde las autoridades supervisan constantemente para asegurar el cumplimiento del programa.

¿Sabes cómo aplica el Hoy No Circula en la semana?

El calendario semanal organiza la circulación de vehículos conforme al color del engomado y el último dígito de su placa. Los martes están destinados a los engomados rosas con terminaciones 7 y 8, los miércoles a los rojos con 3 y 4, mientras que los jueves son para los verdes con 1 y 2.

Los viernes, los vehículos con engomado azul y terminaciones 9 o 0 deben descansar. Para completar el ciclo, los lunes se restringe la circulación de los engomados amarillos con terminaciones 5 y 6.

Las restricciones se aplican en un horario establecido de 5:00 a 22:00 horas. Los domingos, todos los vehículos pueden circular sin restricciones, salvo en situaciones de contingencia ambiental extraordinaria.

¿Qué vehículos están exentos de las restricciones vehiculares?

Los vehículos que son 100% eléctricos y no generan emisiones de gases contaminantes e híbridos reciben automáticamente el holograma exento, lo que les permite circular todos los Días de la semana. Esta política refuerza el compromiso de fomentar una movilidad sostenible en la metrópoli.

La CAMe también considera casos especiales mediante permisos. Por ejemplo, los dueños de vehículos que transportan personas con discapacidad pueden solicitar una autorización para circular sin restricciones, siempre que presenten la documentación médica correspondiente.

Por otro lado, los servicios de emergencia como ambulancias y unidades de protección civil tienen exención permanente. Además, los vehículos destinados al transporte escolar cuentan con permisos especiales durante el ciclo escolar.

El pase turístico permite a los visitantes de otras localidades circular hasta por 14 días continuos, realizando el trámite en línea a través del portal oficial.

Hoy No Circula para autos foráneos

Los vehículos con placas foráneas también enfrentan restricciones en su circulación dentro de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Los sábados del Doble Hoy No Circula se aplican de manera similar a los vehículos locales mencionados anteriormente.

Los conductores de automóviles foráneos con motores de combustión deben tramitar su verificación vehicular si planean permanecer en la ZMVM más de dos días.

Las unidades procedentes de Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala están sujetas a las mismas normativas que los vehículos locales, en virtud de su inclusión en la Megalópolis.