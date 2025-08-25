¡Qué no te ‘despeluque’ el poli este 25 de agosto! Hoy No Circula en CDMX y Edomex

Los autos con engomado amarillo o terminación de placa 5 o 6 no circulan.

Este lunes 25 de agosto de 2025, el programa Hoy No Circula está en vigor en la Ciudad de México y en los municipios aledaños del Estado de México. La restricción, que tiene vigencia de 05:00 a 22:00 horas, tiene como objetivo principal minimizar la contaminación del aire y mejorar la calidad ambiental en el área metropolitana del Valle de México. Se recomienda a los conductores que verifiquen si sus autos tienen permiso de transitar para evitar posibles sanciones.

¿Qué vehículos NO podrán circular este lunes 25 de agosto?

Los autos con engomado Amarillo cuya placa termine en 5 o 6 no podrán circular hoy y tendrán un descanso obligatorio. Esta restricción aplica a los vehículos que tengan holograma de verificación tipos 1 y 2.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) advierte que los vehículos foráneos con esas características también deben abstenerse de circular por las rutas designadas. La única excepción son los autos que cuenten con hologramas 00 y 0, los cuales pueden operar todos los días de la semana.

Para garantizar el cumplimiento de la norma, los automovilistas pueden consultar el estado de su vehículo en la página oficial o a través de la aplicación de la CAMe.

¿En qué horario aplica el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

La restricción se aplica en las 16 alcaldías de la CDMX y en 18 municipios contiguos del Estado de México. Las limitaciones vehiculares comienzan desde por la mañana y se extienden hasta la noche, asegurando una regulación eficaz del tráfico de la metrópoli.

Los municipios que enfrentan estas restricciones en el Estado de México son: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan y Chimalhuacán.

Además, incluye a Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl y Nicolás Romero. También abarca a Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Estos municipios forman parte del área metropolitana, donde las autoridades realizan un seguimiento constante para asegurar que el programa se cumpla.

¿Cuáles son las multas por incumplir el Hoy No Circula?

Los automovilistas que no respeten las normas establecidas enfrentarán una multa económica de hasta 30 UMAs (Unidad de Medida y Actualización). Actualmente, el valor de una UMA es de 113.14 pesos, lo que puede resultar en una sanción de hasta 3,394.20 pesos.

La infracción podría implicar un costo mayor, ya que el vehículo podría ser enviado al corralón. En ese caso, el propietario deberá asumir los cargos adicionales por arrastre y almacenamiento.

Para abonar la sanción, los infractores deben descargar su boleta a través de la Secretaría de Finanzas e iniciar el procedimiento de pago. Este puede hacerse en bancos autorizados o en tiendas de autoservicio. El vehículo quedará retenido hasta que se regularice la deuda.

¿Qué engomado y qué placas no circulan normalmente?

El calendario semanal regula la circulación vehicular de acuerdo con el color del engomado y el último número de la placa. Los martes, los autos con engomado rosa y terminación 7 y 8 no pueden circular; los miércoles corresponde a los de engomado rojo con 3 y 4; y, los jueves, a los que tienen engomado verde con números 1 y 2.

Los viernes descansan los vehículos con engomado azul y terminaciones 9 o 0. Para cerrar la semana, los lunes están restringidos los autos con engomado amarillo con terminaciones 5 y 6.

Estas restricciones se aplican en un horario específico de 5:00 a 22:00 horas. En los domingos, todos los autos pueden circular sin restricciones, a excepción de situaciones de contingencia ambiental extraordinaria.

Hologramas exentos y permisos especiales ¿Qué vehículos están exentos?

Los vehículos 100% eléctricos, híbridos, aquellos con matrícula de auto antiguo, motocicletas y cortejos fúnebres reciben el holograma exento, permitiéndoles circular todos los Días de la semana. Esta regulación demuestra el compromiso con un modelo de movilidad sustentable en el área metropolitana.

La CAMe contempla soluciones individuales mediante permisos especiales. Por ejemplo, los dueños de vehículos que transportan personas con discapacidad pueden solicitar autorización para circular libremente, siempre que presenten la documentación médica adecuada.

Las unidades de emergencia, como ambulancias y vehículos de protección civil, también cuentan con una exención permanente. Asimismo, los vehículos de transporte escolar tienen permisos específicos durante el año escolar.

El pase turístico permite a los visitantes foráneos circular hasta 14 días consecutivos, realizando el proceso en línea a través del sitio oficial.

Restricción vehicular para foráneos

Los vehículos de placas foráneas tienen restricciones específicas de circulación en la Zona Metropolitana del Valle de México. Esta limitación aplica de lunes a viernes de 5:00 a 11:00 horas, siendo afectada según el último número de la placa.

Los sábados, estos vehículos tampoco pueden circular entre las 5:00 y 22:00 horas, sin importar el dígito final. Esta medida busca regular el tránsito vehicular proveniente de otras regiones.

Los conductores de autos foráneos deben gestionar su verificación vehicular si entran a la ZMVM por más de dos días. Los vehículos procedentes de Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala se someten a las mismas regulaciones que los autos locales, al formar parte de la Megalópolis.

Verificación vehicular y clasificación de hologramas

Cada Constancia de verificación adjudica a los vehículos automotores sus posibilidades de circulación. En 2025, contar con holograma doble cero 00 permite circular todos los días durante dos años, mientras que el holograma cero 0 ofrece esta posibilidad durante seis meses.

Para controlar eficazmente las emisiones contaminantes, el holograma uno impone restricciones de un día entre semana y dos sábados del mes para coches con hologramas impares y pares, respectivamente. Desde un enfoque más regulado, el holograma dos limita la circulación a un día laboral y todos los sábados.

Los vehículos registrados en la Ciudad de México realizan su verificación de acuerdo con el color del engomado y las veces por semestre necesarias. Esta normativa asegura una distribución eficiente en los centros autorizados, ofreciendo un servicio más eficaz a la ciudadanía.

Doble Hoy No Circula: Medidas a seguir en caso de contingencia ambiental

Durante los eventos de mala calidad del aire, la CAMe implementa restricciones adicionales para salvaguardar la salud pública. Esta medida se activa cuando los niveles de ozono sobrepasan los 150 puntos IMECA.

El Doble Hoy No Circula se aplica sin excepciones y permite que un mayor número de vehículos permanezcan fuera de circulación, incluyendo aquellos con holograma 0.

Las autoridades establecen límites para actividades industriales y al aire libre, restringiendo el uso de productos como solventes, pinturas y combustibles que generen emisiones contaminantes. Los vehículos de carga no pueden circular entre 6:00 y 10:00 horas, excepto los que forman parte de un programa de autorregulación.

Consulta el estado del programa y el calendario en tiempo real

La plataforma digital oficial de la CAMe proporciona información instantánea sobre la situación del programa. Los automovilistas pueden acceder a la página www.hoynocircula.cdmx.gob.mx o utilizar las aplicaciones móviles disponibles para iOS y Android.

El sitio web permite a los usuarios revisar las restricciones por placa, explorar mapas interactivos de las áreas afectadas y recibir avisos sobre modificaciones en el programa. La información se actualiza cada 60 minutos.

Los usuarios igualmente pueden activar alertas personalizadas a través de WhatsApp enviando un mensaje al número oficial 55-5278-2424. Este servicio está disponible las 24 horas y proporciona actualizaciones sobre cambios extraordinarios en el programa.