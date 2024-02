Doble Hoy No Circula por contingencia ambiental: ¿De cuánto es la multa por no respetarlo?

La CAMe advirtió que las condiciones climatológicas en el centro del país no ayudarán a disipar la contigencia ambiental. (Daniel Augusto)

La Ciudad de México y el Estado de México están sufriendo este viernes por la mala calidad del aire, problema que llevó a la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) a continuar con la fase 1 de la contingencia ambiental.

En su informe de las 14:00 horas, el Sistema de Monitoreo Atmosférico reportó que hay una mala calidad del aire en 13 de las 15 estaciones que se encuentran en la capital del país. En lo que se refiere a la Zona Metropolitana del Valle de México, la estación con el registro más alto de contaminantes es la de FES Aragón, que reporta 114 puntos de ozono.

Y para empeorar el asunto, las condiciones climatológicas son las idóneas... pero para que la contingencia ambiental continúe por más días: El reporte de la CAMe de las 10:00 horas advirtió que una circulación anticiclónica seguirá afectando al centro del país. Este fenómeno climatológico ‘seca’ la atmósfera e inhibe la formación de nubes lo que aumenta la temperatura. A esto se suma una baja intensidad del viento que no ayudará a la dispersión de los contaminantes.

“Estas condiciones meteorológicas propiciarán de moderado a significativo estancamiento de los contaminantes precursores del ozono y la formación del mismo ocasionando calidad del aire de mala a muy mala”, agregó la Comisión.

¿Cuál es el Doble Hoy No Circula de este 23 de febrero?

La CAMe decretó la activación del Doble Hoy No Circula, por lo que las siguientes unidades no pueden salir a las calles hasta pasadas las 22:00 horas de este viernes:

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación tipo 1 cuyo último dígito numérico sea 0, 2, 4, 6, 8 y 9 así como aquellos cuya matrícula esté conformada solo por letras. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación ‘0 y 00′, engomado azul, terminación de placa 9 y 0 . Restricción a la circulación de 50 por ciento de las unidades de reparto de gas LP a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR. Las unidades que no porten holograma de verificación: vehículos antiguos; de demostración o traslado; nuevos; los que tienen pase turístico; placas foráneas o con placas formadas por letras. Los vehículos de carga local o federal dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX y Edomex. Los taxis con holograma de verificación ‘0′, ‘1′ o ‘2′ que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos 1, 2 y 3, se les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

¿Cuál es la multa por no respetar el Doble Hoy No Circula?

Que el agente de tránsito no te ‘quiera ver la cara’ si te cacha violando el Doble Hoy No Circula. La multa por violar esta medida viene en el artículo 47 del Reglamente de Tránsito que dice lo siguiente:

Los conductores de vehículos motorizados deberán acatar los programas ambientales y no circular en vehículos que tengan restricciones y/o en las eco zonas o zonas de movilidad sustentable, los días y horas correspondientes.

El reglamento indica que los conductores que se ‘pasen de listos’ y no respeten el Doble Hoy No Circulan se pueden hacer acreedores a multas que van desde 20 hasta 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Para 2024, la UMA subió 4.66 por ciento para quedar en los 108.57 pesos, por lo que las sanciones quedarían así: