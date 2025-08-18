‘Ni la Jeepeta de Karol G sale’: Hoy No Circula para este lunes 18 de agosto en CDMX y Edomex

Este lunes de 18 de agosto, el programa Hoy No Circula aplica para el engomado amarillo o terminación 5 o 6. Hologramas 1 y 2 (Foto: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR / CUARTOSCURO)

El programa Hoy No Circula se lleva a cabo con normalidad en la Ciudad de México y en los municipios aledaños del Estado de México este lunes, 18 de agosto de 2025.

Esta restricción, que va de 05:00 a 22:00 horas, tiene como objetivo principal reducir la contaminación del aire y mejorar la calidad ambiental en toda la zona metropolitana del Valle de México. Los automovilistas deben asegurarse de que sus vehículos estén autorizados para circular con el fin de evitar multas.

¿Qué vehículos no podrán circular mañana?

Los autos con engomado Amarillo y placas con terminación 5 y 6 no podrán circular durante todo el día, teniendo un descanso obligatorio. Esta regulación aplica a los vehículos que cuenten con hologramas de verificación 1 y 2.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) subraya que los vehículos foráneos que cumplan con estas condiciones también deben abstenerse de circular en las áreas especificadas. La única excepción son aquellos automóviles que tengan hologramas 00 y 0, los cuales están autorizados para circular todos los días de la semana.

Para ayudar a los conductores, estos pueden revisar el estatus de su vehículo en la página oficial o en la aplicación móvil de la CAMe.

Hoy No Circula

Horarios y área de aplicación del programa

La regulación aplica en las 16 demarcaciones de la Ciudad de México así como en 18 municipios aledaños del Estado de México. El control vehicular empieza en las primeras horas del día y se extiende hasta la noche, lo que permite una gestión eficaz del tráfico metropolitano.

Municipios donde se aplica la restricción

La restricción vehicular se aplica a los siguientes municipios del Estado de México: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan y Chimalhuacán.

Además, se implementa en Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl y Nicolás Romero. También están incluidos Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Estas áreas forman parte de la metrópoli donde las autoridades están en constante supervisión para asegurar la observancia de este programa.

¿Cuáles son las multas por no cumplir con el Hoy No Circula?

Quienes infrinjan las normas tendrán que abonar una multa monetaria de hasta 30 UMAs (Unidad de Medida y Actualización). Con el valor actual de 113.14 pesos por UMA, esto equivale a un total de hasta 3 mil 394.20 pesos.

La penalización puede ser aún mayor, ya que el vehículo será llevado al corralón. En este caso, el propietario del automóvil deberá asumir gastos adicionales por arrastre y almacenamiento.

Para afrontar la sanción, los implicados deben imprimir su boleta a través de la Secretaría de Finanzas e iniciar su proceso de pago. Este puede realizarse en bancos autorizados o en tiendas de autoservicio. El vehículo se mantendrá retenido hasta que se complete el pago correspondiente.

¿Sabes qué engomado y cuya placa no circula normalmente?

El calendario semanal establece la circulación de vehículos de acuerdo con el color del engomado y el último dígito de la placa. Los martes corresponden al engomado rosa, que cubre las terminaciones 7 y 8; los miércoles al rojo con terminación en 3 y 4; mientras que los jueves corresponde al engomado verde con 1 y 2.

Los viernes son días de descanso para los automóviles con engomado azul y placas 9 o 0. Y, para finalizar la semana, los lunes se prohíbe la circulación de los vehículos con engomado amarillo que tengan placas terminadas en 5 y 6.

Esta restricción se aplica en el horario de 5:00 a 22:00 horas. Los domingos, todos los vehículos pueden transitar sin restricción, salvo en situaciones de emergencia ambiental extraordinaria.

Hoy no circula [Fotografía. Secretaría de Medio Ambiente CDMX]

¿Qué vehículos están exentos del Hoy No Circula?

Los automóviles que son 100% eléctricos y aquellos híbridos, los matriculados como autos antiguos, motocicletas y cortejos fúnebres tienen automáticamente el holograma que les permite circular todos los días de la semana. Este beneficio refleja el compromiso con la movilidad sostenible en la zona metropolitana.

La CAMe también contempla casos especiales a través de permisos específicos. Los propietarios de vehículos que transporten personas con discapacidad pueden solicitar una autorización que les permita circular libremente, siempre que presenten la correspondiente documentación médica.

Los servicios de emergencia, como ambulancias y unidades de protección civil, están exentos de manera permanente. Además, los vehículos destinados al transporte escolar tienen permisos especiales durante el año escolar.

El pase turístico permite a los visitantes foráneos circular durante hasta 14 días consecutivos, realizando el trámite de manera virtual en el portal oficial.

Restricciones para vehículos foráneos

Los vehículos con placas de otros estados tienen limitaciones específicas en la circulación dentro de la Zona Metropolitana del Valle de México. Estas restricciones están vigentes de lunes a viernes de 5:00 a 11:00 horas, dependiendo del último dígito de la matrícula.

Los sábados, estas unidades no podrán transitar desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, sin importar su terminación. La medida tiene como objetivo regular el flujo vehicular proveniente de otras regiones.

Los dueños de autos foráneos necesitan procesar su verificación vehicular si ingresan a la ZMVM por más de dos días. Los vehículos provenientes de Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala están sujetos a las mismas reglas que los vehículos locales, ya que forman parte de la Megalópolis.

Verificación vehicular y categorías de hologramas

Cada Constancia de verificación para automóviles determina su posibilidad de circulación. En 2025, el holograma doble cero (00) permite circular a diario por un periodo de dos años, mientras que el holograma cero (0) ofrece esta libertad por seis meses.

Para asegurar un control adecuado de las emisiones contaminantes, el holograma uno limita la circulación un día entre semana y dos sábados al mes para las matrículas impares y pares, respectivamente. De acuerdo con criterios más restrictivos, el holograma dos restringe el tránsito un día laboral y todos los sábados.

Los vehículos registrados en la Ciudad de México deben realizar su verificación según el color de su engomado y las veces que sean necesarias por semestre. Esta normativa busca garantizar un servicio más eficiente en los centros de verificación autorizados.

Acciones en caso de contingencia ambiental (Doble Hoy No Circula) ¿A quiénes afecta?

Durante episodios de alta contaminación del aire, la CAMe aplica restricciones adicionales para resguardar la salud pública. La activación de estas medidas ocurre cuando los niveles de ozono superan los 150 puntos IMECA.

La implementación del Doble Hoy No Circula es automática. Esto significa que aumenta la cantidad de vehículos que no pueden circular, incluyendo algunos que cuentan con holograma 0.

Las autoridades también establecen límites para actividades industriales y al aire libre. Se prohíbe el uso de solventes, pinturas y combustibles que generen contaminantes. Además, los vehículos de carga no pueden circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, salvo aquellos que participen en un programa de autorregulación.

Consulta el estado del programa y el calendario en tiempo real

La plataforma digital oficial de la CAMe ofrece información actualizada en tiempo real sobre el estado del programa. Los conductores pueden acceder a través de www.hoynocircula.cdmx.gob.mx o mediante las aplicaciones móviles disponibles para iOS y Android.

El portal permite a los usuarios verificar restricciones según la matrícula, consultar mapas interactivos de las áreas reguladas y recibir notificaciones sobre cambios en el programa. La información se actualiza cada 60 minutos.

Los usuarios también tienen la opción de activar alertas personalizadas a través de WhatsApp enviando un mensaje al número oficial 55-5278-2424. Este servicio funciona las 24 horas y brinda información sobre modificaciones especiales al programa.