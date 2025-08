Lunes sin multa en CDMX y Edomex: Así queda el Hoy No Circula para este lunes 4 de agosto

La Ciudad de México inicia la semana con el Hoy No Circula vigente para este lunes 4 de agosto, así que si sales en auto, toma en cuenta la siguiente información.

El Hoy No Circula en la Ciudad de México y el Estado de México aplica para autos con engomado amarillo y terminaciones de placa 5 y 6 este lunes.

Toma en cuenta el el programa aplica de 5:00 a 22:00 horas, y en caso de no cumplir con la medida serás acreedor a una multa.

¿Hay doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex este lunes 4 de agosto?

No. La Comisión Ambiental de la Megalópolis no activó la contingencia ambiental y por ello no hay doble Hoy No Circula en la Ciudad de México y el Estado de México este lunes.

Las condiciones climáticas en la Ciudad de México han sido favorables para evitar la concentración de contaminantes. De ahí que aún no se reporten contingencias.

¿Qué autos sí circulan en CDMX y Edomex este lunes 4 de agosto?

Si aún tienes dudas sobre el Hoy No Circula en la Ciudad de México este lunes, estos son los autos que sí pueden salir: