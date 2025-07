¿Participación ciudadana? Acusan intromisión de apps, como Airbnb, en debates de gentrificación en CDMX

Especialistas e integrantes del Frente Antigentrificación de la Ciudad de México señalan que empresas inmobiliarias y plataformas como Airbnb intervienen en foros vecinales con representantes de gobierno y propietarios, ‘abarrotando’ las reuniones para defender intereses privados, frente a las propuestas del Bando 1 para contener los efectos de la gentrificación.

Durante su participación en el foro Meet Point Virtual “Gentrificación en CDMX: ¿Funcionarán las nuevas medidas del gobierno?”, Eduardo Alanís, integrante del Frente, señaló que las medidas del gobierno pueden ser positivas para evitar la especulación y los efectos de la gentrificación en viviendas y negocios.

¿Qué hace Airbnb en los foros vecinales?

Sin embargo, acusó que en las reuniones organizadas por el Congreso de la Ciudad de México en alcaldías como Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, participan organizaciones en favor de empresas como Airbnb para defender privilegios.

“Hay una intervención de una organización que se llama ‘Todos somos Anfitriones’, tenemos documentación que nos hace pensar que están siendo financiados por grupos de Airbnb, el problema es para qué se están organizando y en este caso sería para conservar los privilegios de estas plataformas de alquiler digital y de las inmobiliarias”, señaló.

Insistió en que para atender los problemas de rentas, desalojo y contención de la gentrificación, el Estado debe tener un rol activo para regular y no propiciar desigualdades entre propietarios, empresas e inquilinos.

“Ya se estableció por ahí una legislación a los Airbnb, estas plataformas se ampararon para no hacer cumplir esa ley, nosotros vemos que tiene que ver con el Mundial del año próximo para que sigan. Pareciera que hay intereses que influyen más que otros, pareciera que hay otros que tienen más voz”, dijo.

¿Qué proyectos arquitectónicos están impulsando las plataformas en CDMX?

Agregó que hoy existen proyectos en la capital como Mitikah en Coyoacán y University Tower en Reforma que han violado permisos y provocado una especulación de la tierra, así como desigualdades para las comunidades locales debido a abusos de inmobiliarias.

“Hoy vemos que quienes lo están decidiendo, ese diseño del espacio público, son las inmobiliarias y las Fibras, en colusión con el gobierno porque hay corrupción.”, acusó.

“Tenemos la University Tower, que está en la colonia Juárez, que no está cumpliendo, no cumplió con el permiso de construcción, no cumplió con el permiso de niveles, este es un patrón que estamos viendo en muchas edificaciones”, concluyó.