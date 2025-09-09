Autopista México-Puebla cierra ambos sentidos por volcadura de una pipa: ¿Qué tramo es afectado HOY?

El incendio de una pipa ocasionó el cierre de la autopista México-Puebla en ambos sentidos.

La autopista México-Puebla permanece cerrada en ambos sentidos tras la volcadura de una pipa que transportaba gas LP durante la madrugada de este martes 9 de septiembre.

El tramo afectado inicia a la altura del kilómetro 39, antes de la caseta de San Marcos, por lo que continúa el cierre a la circulación en ambos sentidos por atención del accidente.

Personal de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), Guardia Nacional y Bomberos se encuentran laborando en la zona.

Por seguridad, de acuerdo con CAPUFE, se mantiene la desviación hacia tramo libre en los siguientes puntos:

Dirección a Ciudad de México , a la altura del km 63 (poblado Río Frío).

, a la altura del km 63 (poblado Río Frío). Dirección a Puebla, a la altura de la Plaza de Cobro San Marcos.

CAPUFE hizo un llamado a los automovilistas a manejar con precaución y, en caso de emergencia, comunicarse al 074.

¿Cuándo reabrirá la autopista México-Puebla?

En redes sociales, los usuarios compartieron información sobre el accidente y aseguran que llevan más de siete horas atrapados en la autopista México-Puebla, donde ya se registran severas afectaciones vehiculares.

Por esa razón, cuestionan cuánto tiempo tardarán en reabrir la carretera. CAPUFE aseguró que se mantiene la atención del accidente, por lo que no hay un tiempo estimado para reabrir la autopista.

Como parte de las labores para atender el accidente, personal de emergencia realiza un desfogue controlado de combustible y se mantiene un radio de exclusión de al menos 1 kilómetro para evitar consecuencias mayores entre los automovilistas, de acuerdo con información de NMás.

El chofer de la pipa recibe atención médica a bordo de una ambulancia en la zona del accidente, cerca de los límites a la CDMX.

El accidente se registró alrededor de la medianoche, luego de que la unidad se quedó sin frenos, por lo que el conductor usó una rampa de emergencia, pero al entrar, el contenedor se atascó y fue cuando ocurrió la fuga de gas, según información del reportero Paulo Yolátl, en entrevista con Azucena Uresti.