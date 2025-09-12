Explosión de pipa en Iztapalapa: Cifra de muertos sube a 9; incluyen a ‘abuelita’ que salvó a su nieto

La cifra de muertos tras la explosión de la pipa en Iztapalapa ascendió a nueve, además de que se registran otras 85 personas heridas, de las cuales 20 están en estado crítico.

El Gobierno de la Ciudad de México ofreció un nuevo listado en el que actualizan la cifra de personas dadas de alta y fallecidas tras la explosión de una pipa de gas en el puente de La Concordia, Iztapalapa, y se espera que a lo largo del viernes continúen los informes sobre las víctimas para la ciudadanía.

Además de los nueve muertos, hay 22 personas dadas de alta, además de que la cifra de personas en estado crítico bajó de 22 a 19. Cabe señalar que hay una perrita llamada ‘Cereza’ herida junto con sus cinco cachorros.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México puso a disposición de la ciudadanía el teléfono 55 5683 2222 para obtener información sobre las personas hospitalizadas.

Esta es la lista de fallecidos por la explosión de la pipa en Iztapalapa

La lista que dio a conocer la Secretaría de Salud de la Ciudad de México en torno a las personas fallecidas por la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa es la siguiente:

Ana Daniela Barragán Ramírez, estudiante de la FES Cuautitlán.

Miguel Cano Rodríguez.

Irving Uriel Carrillo Reyes.

Carlos Ivan Contreras Salinas.

Óscar Uriel Rubén Cortez Cisneros.

Eduardo Noe García Morales.

Juan Antonio Hernández Betancourt.

Juan Carlos Sánchez Blas.

Alicia Matías Teodoro.

Inconsistencias en la lista de fallecidos: ¿Qué pasó con Alicia Matías Teodoro?

Alicia Matías Teodoro, la abuelita que salvó a su nieto dentro de la explosión en Iztapalapa, aparece en la lista de fallecidos; sin embargo, aparecen dos irregularidades respecto a su nombre.

La primera de ellas es la edad, ya que en reportes anteriores dijeron que tenía 59 años, y en la lista de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México aparece con 35 años.

La segunda es que sus familiares mencionaron la noche del jueves 11 de septiembre que ella no está muerta. Si bien se encuentra con oxígeno y su pronóstico es reservado, por ahora no se ha confirmado su fallecimiento.

Cabe señalar que dicha lista además solo muestra a 85 personas, mientras que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, dijo que eran 94.