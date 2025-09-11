Explosión en Iztapalapa: ¿Cómo sigue ‘Cereza’, la perrita sobreviviente, y sus 5 cachorros?

'Cereza' es sobreviviente de la explosión de una pipa en Iztapalapa, y tuvo que dar a luz anticipadamente.

La perrita ‘Cereza’, víctima de la explosión de una pipa en Iztapalapa, aún lucha por su vida, así como sus cinco crías, quienes reciben cuidados y atención médica.

Tras el accidente de la pipa, que dejó un saldo de al menos 8 personas muertas y otras 86 heridas, se reportó que una perrita junto con sus crías fueron afectadas e incluso sufrieron quemaduras; sin embargo, fueron rescatadas y actualmente son atendidas con el apoyo de ciudadanos a través del refugio Huellitas, Amor Sin Fronteras.

‘Cereza’, según los reportes, sufrió quemaduras en diferentes partes de su cuerpo, y tras ser rescatada, fue sometida a una cirugía de cesárea de emergencia, ya que estaba ‘cargada’.

La información dada a conocer por Huellitas, Amor Sin Fronteras, es que nacieron cinco crías de ‘Cereza’, a quienes les faltaba madurar. En ese sentido, los veterinarios que la atendieron dijeron que en el caso de los cachorros dependen de sí mismos para sobrevivir, por lo que lo único que queda es “tener fe”.

A corte de la noche de este jueves 11 de septiembre, un día después de la explosión en Iztapalapa, a la altura del puente de La Concordia, tanto ‘Cereza’ como sus cinco crias siguen vivos; sin embargo, aún requieren de ayuda y atención médica.

¿Cuál es el estado de salud de la perrita ‘Cereza’, víctima de la explosión en Iztapalapa?

De acuerdo con Huellitas, Amor Sin Fronteras, el pronóstico para ‘Cereza’ y sus crías aún es reservado; sin embargo, explicó que los cuidados avanzan y la operación terminó con éxito el miércoles 10 de septiembre.

Tras la operación, los médicos realizaron curaciones a ‘Cereza’, quien además ya ha pasado tiempo con sus crías recién nacidas.

La principal complicación a la que se enfrenta ‘Cereza’ y sus crías tras la explosión en Iztapalapa es que la zona de sus quemaduras abarca varias partes de su cuerpo, por lo que debe permanecer vendada. Entonces, solo tiene una mama disponible para alimentar a los cachorros.

Por ahora, el nivel del daño de las quemaduras se desconoce, ya que deben esperar a que se caiga la piel quemada para así establecer un diagnóstico y tratamiento adecuado, ya que podrían haber fracturas o infección.

Al presentar complicaciones para alimentar a las crías, los perritos reciben asistencia de parte de veterinarios, aunque con el debido tiempo para dejarlos estar con su madre ‘Cereza’, quien puede escucharlos, olerlos y sentirlos, y lo más importante: tiene la certeza de que están vivos.

“Aunque el dolor no le permite cuidarlos como ella quisiera, sabemos que el vínculo que la une con sus cinco guerreros es infinito, porque gracias a que ella corrió, luchó y resistió, hoy, ellos están vivos”, dijo la encargada de Huellitas, Amor Sin Fronteras.

¿Cómo ayudar a ‘Cereza’, la perrita víctima de la explosión en Iztapalapa y sus crías?

Luego de la actualización de salud de parte del refugio Huellitas, Amor Sin Fronteras, se explicó que tanto ‘Cereza’ como sus perritos aún necesitan ayuda y atención médica debido a los daños por la explosión de la pipa en Iztapalapa. Por ello, toda ayuda cuenta.

A la espera de más información, así como un diagnóstico para que tanto ‘Cereza’ como sus crías puedan sobrevivir, Huellitas, Amor Sin Fronteras solicita ayuda y donaciones que puedes hacer a estos bancos:

Banorte : Clabe interbancaria 072180011828376620

: Clabe interbancaria 072180011828376620 Bancomer : 4152 3138 1055 2732

: 4152 3138 1055 2732 Banco azteca : 4027 6658 9277 9571

: 4027 6658 9277 9571 Coppel (OXXO) : 4169 1614 6125 2255

: 4169 1614 6125 2255 PayPal: paypal.me/huellitasanadiaz

Por ahora, se tiene información de que los seis perritos son cuidados las 24 horas del día por el equipo de veterinarios. Además, el refugio tiene otros perritos con necesidades a los que puedes apoyar.