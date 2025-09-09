Un pozole con todo e inflación: Esto costará festejar el Grito de Independencia

Festejar el “Grito de la Independencia” costará 17 por ciento más caro que el año pasado, para las familias mexicanas con un promedio de gasto de 7 mil pesos para una reunión de 10 personas, que incluye incluye platillos, bebidas, dulces típicos, adornos y música.

Mexicanos pegan el Grito... por el precio de platillos típicos

De acuerdo con cálculos de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) una noche mexicana en casa implica un menú abundante y variado que va desde la preparación del típico pozole que ronda los 2 mil pesos.

Si la cena son tostadas de tinga o de pollo, los consumidores tendrán que desembolsar hasta mil 250 pesos; en el caso de los pambazos mil 350; a esto hay que sumar refrescos, aguas frescas, cerveza y tequila, en un rango de 2 mil 800 a 3 mil pesos; mientras que la decoración temática del evento, banderitas, papel picado y otros adornos patrios significan 600 pesos del presupuesto.

“La ventaja de organizar el festejo en casa es que regularmente se convierte en una celebración de ‘traje’, en la que las distintas familias invitadas llegan con viandas y nunca con las manos vacías”, señaló Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC.

Sin embargo, si la familia acude al Zócalo de la ciudad a “dar el Grito” ya no es un gasto menor; entre transporte, antojitos (esquites, pambazos, buñuelos, marquesitas, café de olla, entre otros) y bebidas, el gasto promedio llega a 5 mil 800 pesos, lo que implica un aumento de 16%.

Mientras que los jóvenes que deciden acudir a los antros o restaurantes, la cuenta promedio oscila entre los mil 400 pesos por persona y si se trata de un grupo de 10 pueden llegar a gastar hasta 14 mil pesos el ticket, es decir, un 17 por ciento, más caro que el año pasado.

En cuanto a prendas relacionadas con las fiestas patrias, para septiembre del 2025, la ANPEC prevé un alza del 20 por ciento en blusas bordadas, chales, camisas de manta, sombreros o trajes de charro, lo que puede significar hasta mi 200 pesos por outfit.