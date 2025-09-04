Vas a dar el ‘Grito’: Este será el costo de la cena mexicana por el Día de la Independencia

El tradicional plazo de pozole elevaría sus precios debido a los costos de sus ingredientes.

Los mexicanos tendrán que desembolsar entre mil 500 a 10 mil pesos en los festejos del Grito de Independencia, ante el encarecimiento de la canasta básica en el país en los últimos meses, reveló Serta Intelligence Partner (SIP), empresa especialista en inteligencia de mercados.

Si la reunión es en casa, con cinco personas máximo, el costo de la “cena mexicana” oscilará entre los mil 500 a los 3 mil pesos promedio.

“Celebrar la Independencia en casa sigue siendo la opción más popular, pero también la que más resiente los efectos de la inflación ante el encarecimiento de la canasta básica, que ha visto aumentos significativos en productos clave como la carne de cerdo y los chiles” explicó Óscar Balcazar, CEO de SIP.

De acuerdo con el análisis a propósito del consumo en las festividades del 15 de septiembre, el pozole en casa tiene un costo de ingredientes que ronda entre los 350 y 600 pesos para una familia, sin contar bebidas y complementos.

¿Cuánto aumentó el costo de la canasta básica?

Según la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), el precio promedio de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) resultó en mil 966.36 al aumentar su precio en 0.12 por ciento promedio en agosto pasado.

Por otro lado, los antojitos mexicanos, como pambazos, enchiladas y tostadas, pueden tener un costo ligeramente menor, aunque la acumulación de ingredientes como la crema, el queso, la lechuga, las tostadas, entre otros también eleva la cuenta final.

Sin embargo, para los mexicanos que prefieren comer antojitos en una fonda, su gasto puede variar de 300 a 500 pesos por persona; si el festejo por la Independencia tiene sede en restaurantes de gama media, los menús especiales se elevan a entre 800 y mil 800 pesos por persona.

Mientas que la experiencia de celebrar el “Grito” en hoteles de alta gama, el costo de la cena puede superar los 3 mil pesos por persona, llegando incluso a más de 10 mil pesos, según Serta.

“La noche del 15 de septiembre es una fecha tradicional y de celebración en el calendario mexicano. Sin embargo, para millones de familias, esta celebración trasciende de la gastronomía y se convierte en un ejercicio de finanzas personales”, señaló Balcazar.

De esta forma, con los precios de los alimentos al alza, preparar la cena patria representa un desafío para el presupuesto familiar, empujando a los hogares a tomar decisiones estratégicas entre la comodidad y el costo.