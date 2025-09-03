Día de la Independencia de México 2025: ¿Hay clases o ‘megapuente’ el 15 de septiembre?

El 15 de septiembre no es feriado oficial, pero las escuelas suelen organizar festivales patrios.(Fotoarte: El Financiero. Crédito: Shutterstock / Cuartoscuro)

Se acercan los días del pozole, los chiles en nogada, los sopes y los pambazos. El Día de la Independencia de México es una fecha emblemática del año que marca de uno de los eventos históricos más importantes del país. Por esta razón, los 15 y 16 de septiembre son jornadas de fiesta nacional.

De acuerdo con el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo 2025-2026, durante septiembre, los estudiantes de educación básica tendrán dos días de suspensión de actividades, lo que significa que alumnos y maestros tendrán un periodo de descanso.

¿Qué días no hay clases en septiembre 2025?

Septiembre es un mes especial para los mexicanos, no solo por la celebración de la Independencia, sino también porque hay días de descanso escolar. Según el calendario escolar de la SEP para el ciclo 2025-2026, los días sin clases en septiembre son el 16 y el 26.

El 16 de septiembre, al ser el Día de la Independencia, es un feriado oficial, mientras que el 26 de septiembre se llevará a cabo una sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE), lo que quiere decir que los estudiantes no asistirán a clases.

Pero entonces... ¿no habrá megapuente el 15 de septiembre?

Si hablamos estrictamente de lo que dice el calendario oficial de la SEP, la respuesta es no, el próximo lunes 15 de septiembre sí habrá clases en México.

Aunque esta fecha es significativa por la conmemoración del Grito de Independencia, no está calendarizada como un día de descanso oficial, a diferencia del 16.

Según el calendario de la SEP, en septiembre 2025 solo habrá dos días sin clases: el 16 y el 26. (SEP)

Sin embargo, muchas escuelas organizan actividades cívicas o festivales en honor a esta celebración, lo que siempre da lugar a un ambiente festivo en las aulas.

La buena noticia es que si bien el 15 de septiembre es un día de clases, en algunas instituciones se podrían suspender actividades por las fiestas patrias.

Si esto ocurre, los estudiantes podrían disfrutar de un “megapuente” que se extendería del sábado 13 al martes 16 de septiembre. Sin embargo, esta decisión depende de cada escuela y no está establecida de manera oficial.

¿El 15 de septiembre se trabaja?

Lamentamos decirte que sí, este día también se trabaja con normalidad debido a que no es un feriado oficial y no hay descanso obligatorio.

Para lo que resta de 2025, los días feriados oficiales en México son los siguientes: