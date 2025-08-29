Regreso a clases en México: Gasto escolar sube en tecnología un 25 por ciento

El gasto escolar en tecnología, equivale alrededor de 2 mil 729 pesos por estudiante, considerando que el desembolso promedio para este 2025 será de 10 mil 916 pesos. [Fotografía. Cuartoscuro]

El regreso a clases en México dejó de ser una temporada marcada por la compra de útiles, uniformes y mochilas. Cada vez más familias destinan una parte significativa de su presupuesto a la adquisición de dispositivos electrónicos.

De acuerdo con Serta Intelligence Partner, hasta un 25 por ciento del gasto escolar se destina a este rubro, lo que equivale alrededor de 2 mil 729 pesos por estudiante, considerando que el desembolso promedio para este 2025 será de 10 mil 916 pesos, según cálculos de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

“La digitalización de la educación se ha convertido en un gasto cada vez más importante. Smartphones, tablets y laptops forman parte de la lista de indispensables en los hogares con estudiantes, pues abren la puerta a plataformas educativas, tareas en línea y comunicación con profesores y compañeros”, dijo Pola Salmún, directora general de la organización civil UNETE.

Según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), en 2024 más de 100 millones de personas usaron internet, de los cuales 81.3 por ciento lo empleó como apoyo a la capacitación o educación.

En este sentido, la directiva de UNETE destacó que la educación digital es cada vez más importante para reducir la brecha frente a otros países, sobre todo en temas relacionados con el uso de Inteligencia Artificial.

“La conectividad es un derecho básico para garantizar el acceso a la educación. No se trata solo de tener un dispositivo, sino de contar con la posibilidad de aprovecharlo al máximo para aprender”, explicó.

Sin embargo, recordó que para reducir el acceso desigual a la tecnología es necesaria la colaboración entre diferentes actores, toda vez que, de no solucionar esta situación, se profundizará la brecha digital.

“Gobierno, empresas, padres de familia y sociedad civil deben impulsar soluciones conjuntas que permitan que nadie se quede atrás en este proceso de transformación educativa”, comentó la directora general de civil UNETE.

Así, el incremento de la demanda de dispositivos también ha abierto espacio para que operadores de telecomunicaciones fortalezcan su oferta de planes de datos. La canasta escolar de 2025 revela un cambio estructural: la tecnología ya no es un complemento, sino un componente esencial del gasto para el regreso a clases.