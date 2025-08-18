Regreso a clases 2025 será 12.6% más caro: ¿Cuánto gastarán en uniformes y útiles escolares?

El próximo 1 de septiembre será el regreso a clases 2025 y los padres de familia tendrán que hacer un fuerte gasto. (Foto: Cuartoscuro)

El regreso a clases 2025 le representará un 12.66 por ciento más de gasto, respecto al año pasado, para las familias mexicanas, ya que el costo promedio será de hasta 10 mil 916 pesos por estudiante, de acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

Según el análisis del organismo, los mayores aumentos se registran en la lista de útiles escolares, con un alza de 16.66 por ciento, así como en los artículos de limpieza que piden las escuelas, con 15.10 por ciento, mientras que los uniformes y calzado se encarecieron 10 por ciento y la cuota escolar subió 12 por ciento.

¿Cuánto costará la lista de útiles escolares?

La lista de útiles escolares costará hasta 3 mil 386 pesos, más allá de la lista oficial publicada por la SEP, la cual es muy básica y se queda corta ante lo que solicitan las escuelas realmente, según la ANPEC.

Seis cuadernos de cuadro chico profesional de 100 hojas cuesta 240.67 pesos; dos cuadernos profesionales de rayas con cien hojas, 83.47 pesos; caja de lápiz del número 2, 62.92 pesos; caja de bicolor, 45.69 pesos; caja de bolígrafos, 69.28; paquete de marcatextos, 82.48 pesos; sacapuntas, 27.49 pesos.

Colores de madera, 70.72 pesos; lápiz adhesivo, 68.53 pesos; paquete de cien hojas blancas, 72.25 pesos; juego de geometría, 90.41; calculadora básica, 75.13 pesos; mochila, 700 pesos; guía de apoyo de actividades, 291 pesos; papel autoadherible, 311 pesos; diccionario, 99.69 pesos, principalmente.

En tanto, los uniformes escolares se cotizan este año hasta en 4 mil 400 pesos.

regreso a clases Del 18 al 29 de agosto se llevará a cabo la Feria de Regreso a Clases en Metepec en donde papelerías, zapaterías, uniformes y ópticas ofrecen descuentos en las listas de útiles escolares. (Crisanta Espinosa Aguilar)

De manera desglosada, el uniforme diario (camisa y pantalón/falda) cuesta alrededor de mil 100 pesos; el uniforme de deportes (playera, pants y chamarra) mil 350 pesos; los zapatos y tenis 800 pesos, respectivamente; mientras que las calcetas 350 pesos.

En cuanto a la cuota escolar, requisito obligatorio más que voluntario, se reporta un promedio de 2 mil 500 al año.

Finalmente, los artículos de limpieza que se solicitan para el aseo de los salones representan un gasto adicional de hasta 329 pesos, incluyendo limpiador de pisos, cloro, jabón en polvo, gel antibacterial, papel de baño, toallas desinfectantes, franela y bolsas para basura.

La Anpec recomendó a las familias buscar productos a precio justo, pero con calidad, para evitar un doble gasto; a limitar el gasto de los hijos en cuanto a moda y celulares; asimismo evitar endeudarse y a tener una planeación del gasto y no comprar todos los artículos al mismo tiempo.