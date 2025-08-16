¿Cuándo y dónde son las Ferias del Regreso a Clases 2025? Fechas y ubicaciones por estado

Conoce todas las fechas y ubicaciones donde se llevará a cabo una Ferias del Regreso a Clases. (Profeco)

En una nueva estrategia para que todos los alumnos tengan lo esencial para estudiar y los padres puedan adquirir toda la lista de útiles para el ciclo escolar del 2025-2026, se lanzaron las Ferias del Regreso a Clases.

Eventos promovidos por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para apoyar a las familias en la adquisición de útiles escolares, ropa, calzado y otros artículos esenciales.

Las Ferias del Regreso a Clases 2025 ofrecen una excelente oportunidad para que las familias mexicanas adquieran útiles escolares y otros artículos a precios accesibles.

Con el propósito de aliviar la carga económica que representa el inicio del ciclo escolar, la Profeco organizó eventos en 41 sedes distribuidas en todo el país, con descuentos de hasta el 50 por ciento en productos seleccionados. Además, los asistentes podrán acceder a servicios gratuitos como certificados médicos y cortes de cabello.

¿Dónde y cuándo se realizan las Ferias del Regreso a Clases 2025?

E la Ciudad de México, habrá al menos tres sedes, la primera en Calle Canarios, del 15 al 17 de agosto. Donde, se espera que más de 50 proveedores ofrecerán productos como cuadernos, libretas, lápices de colores y libros del Fondo de Cultura Económica con descuentos especiales.

Para quienes no residen en la capital, se han programado ferias en otros estados:

Ciudad de México:

Calle Oriente 255, del 21 de agosto al 24 de agosto.



Avenida México Norte, del 26 al 31 de agosto.

Quintana Roo : Parque de las Palapas, del 15 al 17 de agosto.

Yucatán : Canaco Mérida, del 15 al 17 de agosto.

Campeche :

: Parque principal Miguel Hidalgo y Costilla, del 15 al 29 de agosto.



Parque Tila, del 2 al 29 de agosto.



Palacio Municipal (Salón Solidaridad), del 25 al 31 de agosto.



Concha Acústica, del 16 al 18 de agosto.

Chiapas :

: Plaza 31 de Marzo, del 16 al 20 de agosto.



Parque Central Benito Juárez, del 16 al 23 de agosto.

Veracruz : Centro Orizaba de Convenciones, del 18 al 19 de agosto.

Puebla :

: Parque Benito Juárez, del 15 al 17 de agosto.



Complejo Cultural Cholula, del 16 al 18 de agosto.

Morelos : Auditorio Municipal Juan Antonio Tlaxcoapan, del 28 al 31 de agosto.

Nezahualcóyotl, Edomex : Plaza de la Constitución, del 25 al 31 de agosto.

Toluca, Edomex : Plaza Cívica Benito Juárez, del 14 al 17 de agosto.

Tlalnepantla, Edomex :

: Parque Revolución, del 15 al 17 de agosto.



Zona de Bancos, del 21 al 24 de agosto.



Explanada Central, del 29 al 31 de agosto.

Guerrero : Explanada Municipal de Iguala de la Independencia, del 21 al 31 de agosto.

Michoacán : Plaza Principal Cabadas, del 21 al 25 de agosto.

Querétaro : Centro Cultural Manuel Gómez Morín, del 15 al 17 de agosto.

Guanajuato : Explanada de la Plaza de los Fundadores, del 15 al 24 de agosto.

Nayarit : Andador Amado Nervo, del 16 de agosto al 6 de septiembre.

Durango : Salón del Periódico Victoria, del 15 al 17 de agosto.

: Salón del Periódico Victoria, del 15 al 17 de agosto. Tamaulipas:

Plaza Roja Municipal, del 22 al 23 de agosto.



Expo Tampico, Centro de Convenciones y Exposiciones, del 16 al 17 de agosto.



Auditorio Municipal, del 29 al 31 de agosto.

Chihuahua: Gimnasio Leyes de Reforma, del 15 al 17 de agosto.

¿Qué artículos se pueden encontrar en las ferias?

Las Ferias del Regreso a Clases 2025 ofrecerán una amplia variedad de artículos, entre ellos: