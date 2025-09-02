‘Y si tu amor no vuelve’: La Arrolladora Banda El Limón se presentará gratis en el Zócalo el 15 de septiembre

La Arrolladora Banda El Limón se presentará en el Zócalo. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

La Arrolladora Banda El Limón, uno de los máximos referentes de la música regional mexicana, dará un concierto gratis en el Zócalo de la Ciudad de México.

Este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum en la Mañanera del Pueblo anunció como “sorpresa” que la banda de René Camacho es el show principal para su primer Grito de Independencia en la Plaza de la Constitución el lunes 15 de septiembre de 2025.

La banda originaria de El Limón (Sinaloa) fue fundada en la década de los 60 ha marcado la historia de la música regional mexicana con múltiples reconocimientos, giras internacionales y un repertorio que trasciende generaciones, como ‘Y que quede claro’, ‘Sobre mis pies’, ‘Si tu amor no vuelve’ y ‘Huele a peligro’.

Su estilo, que fusiona el sonido tradicional de banda con toques modernos, los ha mantenido en la cima del género y les ha permitido construir una base de fans inquebrantable tanto en México como en Estados Unidos.

¿Quién va a estar en el Zócalo? Cartelera completa del 15 de septiembre de 2025

Además de La Arrolladora, en cartel también está Alejandra Ávalos y el grupo Legado de Grandeza.

El concierto de fiestas patrias arranca a las 8 de la noche y es totalmente gratuito, por lo que se espera una asistencia masiva.

Fecha: Lunes 15 de septiembre de 2025

Lunes 15 de septiembre de 2025 Lugar: Zócalo de la Ciudad de México

Zócalo de la Ciudad de México Acceso: Gratuito

Gratuito Hora: 20:00 horas (local).

Para asegurar un buen lugar se recomienda llegar con anticipación, especialmente si quieres estar cerca del escenario. También es importante tomar precauciones:

Llevar ropa cómoda y algo de abrigo.

Mantenerse hidratado.

Seguir las indicaciones de seguridad.

Llevar impermeable.

Otros conciertos y eventos gratis por fiestas patrias 2025

La CDMX tiene varias actividades por alcaldía, por ejemplo, en Tlalpan vive la Feria del Elote 2025 del 12 al 16 de septiembre y el Día de la Independencia tienen sus propios festejos.

Estos son otros conciertos gratis confirmados el 15 de septiembre en México: