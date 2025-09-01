¡Échale aguacate! Festival del Caldo Tlalpeño: Fecha, sede y todo del evento en Tlalpan, ‘cuna’ del platillo

El primer Festival de Caldo Tlalpeño se celebra en Tlalpan (CDMX) en septiembre. (Fotos: Shutterstock / IA Gemini).

El caldo tlalpeño, ese reconfortante platillo que combina pollo, verduras, garbanzos, aguacate, queso en cuadritos y un toque de chipotle, tiene su propio homenaje este 2025 en la Ciudad de México.

El Festival del Caldo Tlalpeño llega para consentir al paladar y reunir a las familias en torno a un ícono de la gastronomía chilanga.

Si alguna vez escuchaste que este caldo es el mejor remedio para la resaca, quizá no estás equivocado: se cree que su historia se remonta al siglo XIX, cuando la leyenda dice que se preparó por primera vez para aliviar la ‘cruda’ del presidente Antonio López de Santa Anna. Hoy, su fama sigue vigente y este festival promete darle un lugar especial en el calendario culinario de septiembre.

El caldo tlalpeño es un platillo típico de Tlalpan, Ciudad de México. (Foto: Shutterstock).

¿Cuándo es el Festival del Caldo Tlalpeño 2025?

El Festival del Caldo Tlalpeño 2025 se celebrará del 1 al 30 de septiembre en la alcaldía Tlalpan, CDMX, considerada la cuna de este platillo.

El evento principal tiene lugar el sábado 6 de septiembre, a partir de las 14:00 horas, en la Hacienda San Fernando (Avenida San Fernando 106, Tlalpan Centro, CDMX). Ese día se lleva a cabo un concurso gastronómico donde chefs, cocineras tradicionales y restaurantes compiten por el título del mejor caldo tlalpeño de la ciudad.

Durante todo septiembre, distintos restaurantes, fondas y mercados de Tlalpan ofrecen sus versiones del platillo. El público puede degustar recetas clásicas y propuestas innovadoras, todas inspiradas en la tradición original.

Ubicación: ¿Dónde es el Festival del Caldo Tlalpeño 2025?

Festival del Caldo Tlalpeño: En restaurantes y mercados de Tlalpan

Concurso y exhibición: Hacienda San Fernando (Avenida San Fernando 106, Tlalpan Centro, CDMX)

Si visitas Tlalpan este mes, además del Festival del Caldo Tlalpeño, puedes disfrutar de la Feria Nacional del Elote, del 12 al 16 de septiembre, donde hay elotes asados, esquites y otras delicias típicas de temporada en el Parque Ecoturístico Las Maravillas (Carretera Federal a Cuernavaca km 37.5, en San Miguel Topilejo).

Origen e historia: ¿Dónde se inventó el caldo tlalpeño?

El Diccionario enciclopédico de la Gastronomía Mexicana señala que el caldo tlalpeño debe su nombre a Tlalpan, conocido antes de 1827 como San Agustín de las Cuevas.

Existen dos leyendas principales sobre su creación:

Una asegura que nació en la casa de descanso de Santa Anna , cuando, tras una larga fiesta, pidió un remedio para su resaca y la cocinera improvisó este caldo picosito con pollo y verduras frescas.

, cuando, tras una larga fiesta, pidió un remedio para su resaca y la cocinera improvisó este caldo picosito con pollo y verduras frescas. Otra versión lo sitúa en la antigua estación de tranvías de San Agustín de las Cuevas en la década de 1920, donde una vendedora llamada Doña Panchita servía un caldo de pollo con tortillas recién hechas, aguacate y queso, que pronto fue bautizado como caldo de Tlalpan o tlalpeño.

El Festival de Caldo Tlalpeño en CDMX es en septiembre de 2025. (Foto: Facebook Alcaldía Tlalpan).

Ambas historias coinciden en que, desde entonces, el caldo tlalpeño se volvió un clásico de la mesa chilanga y un símbolo de hospitalidad.

Su función cultural va más allá del gusto: se prepara en hogares como remedio para la resaca, como alimento reconfortante para los enfermos o como parte de celebraciones familiares.