‘Iztapalapa, estamos contigo’: Tammy Parra lleva comida a afectados por explosión de pipa en La Concordia

Tammy Parra regaló comida y bebida afuera de un hospital a afectados por explosión de pipa en Iztapalapa.

La explosión de una pipa en el puente La Concordia, Iztapalapa, dejó cientos de familias afectadas, que están a las afueras de hospitales para esperar alguna noticia de sus familiares. Y dentro de todo el caos, la influencer Tammy Parra quiso hacer algo al respecto.

A través de redes sociales, la creadora de contenido Tammy Parra subió un video en el que se le muestra afuera de uno de los hospitales en donde se atiende a las víctimas por la explosión de pipa en Iztapalapa.

Sin embargo, el video generó polémica en redes sociales, pues muchos usuarios consideran innecesario grabar sus acciones, y sobre todo monetizar con ellas.

Explosión en Iztapalapa: ¿Qué hizo la influencer Tammy Parra?

“Quien no vive para servir, no sirve para vivir”, dice el video de la creadora de contenido mexicana, en donde primero se le ve usando el metro de la CDMX para llegar a las afueras de un hospital.

Cerca del área de urgencias, llegó una camioneta que venía con varios paquetes de refrescos y cajas llenas de sandwiches, además de cubetas con jitomate, chiles y otros complementos para los alimentos.

Sobre la acera, puso una mesa pequeña en donde, personalmente, servía el refresco en vasos y preparaba los sandwiches al gusto de quien se acercara. En un letrero se leía: “Se regala comida. ¡No están solos!”.

Varias personas se juntaron para recibir comida mientras esperaban informes no solo por sus familiares de la explosión de la pipa, sino a otras personas que tienen personas internadas.

“En segundos, todo puede cambiar. No son números, es una abuela, una hija, un padre, una madre…”, escribió la creadora de contenido.

Tammy Parra menciona formas de ayudar a afectados por explosión de pipa

En la descripción del video, Tammy Parra asegura que ir a regalar comida no es la única forma en que una persona puede ayudar a todos aquellos que lo necesiten tras el accidente en Iztapalapa, donde decenas de personas sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado en gran parte de su cuerpo.

“¿Cómo ayudar? Dona en los centros de acopio (material de curación y apósitos; antiséptico y limpieza; protección e higiene) o dona sangre en los hospitales. Comparte información verificada para localizar a familiares y apoyar a víctimas. Apoya con cobijas, ropa para frío y lluvia a las familias afectadas que se encuentran afuera de los hospitales, esperando noticias sobre sus seres queridos”, escribe la influencer.

La explosión en Iztapalapa dejó cientos de heridos. Hasta ahora van 10 muertos. (Cuartoscuro)

Para concientizar a su audiencia, comentó que no todas las familias afectadas cuentan con los recursos suficientes para sobrellevar lo que implica atención médica por quemaduras. “Iztapalapa, estamos contigo”, escribe.

Critican a Tammy Parra por grabar ayuda a afectados de explosión, ella resuelve dudas

Pese a que el acto lo hizo para ayudar y concientizar, hubo algunos usuarios que criticaron el hecho de que se grabara mientras ofrecía comida y bebida afuera del hospital.

La principal razón es el tema de monetización de videos, que es a lo que se dedica Tammy Parra, y consideran que ‘se cuelga’ de la tragedia para generar vistas, que se traducen en dinero.

Hubo un usuario que se cuestionó el hecho de que ella legara en metro, mientras la ayuda provenía de coches que llegaron con la comida y bebida. Y para sacarlo de dudas, le respondió.

“Me enteré en la mañana de lo ocurrido y yo estaba en el gym y tenía trabajo después. Mientras estaba cumpliendo, me hizo el favor mi asistente de comprar todo y hacer los sándwiches, la mandé antes en mi camioneta y para llegar rápido por qué cerraron ciertas vías, llegué en metro”, señala Parra.

Su video ya cuenta con más de 54 mil ‘me gusta’ en Instagram, así como cientos de comentarios divididos sobre la acción de la influencer.