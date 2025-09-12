Foto con tu famoso favorito: Este es el PASO A PASO para hacer una imagen tipo Polaroid con IA

¿Ya lo intentaste? Las fotos Polaroid con tu artista favorito son la nueva tendencia en redes sociales, donde miles de personas ya compartieron instantáneas con diversos famosos, y aquí te decimos cómo hacer la tuya.

No es un secreto que, desde que la Inteligencia Artificial (IA) vivió su boom, usuarios asiduos a redes como Facebook, X y TikTok la utilizaron para hacer fotos estilo Ghibli, por ejemplo.

Ahora, puedes tener tu propia imagen abrazando a quien quieras: muchas fotos son con famosos de la talla del piloto Checo Pérez, la cantante Taylor Swift o el futbolista Cristiano Ronaldo, por mencionar algunos.

Y ahora que lo aesthetic se hizo viral, este tipo de imágenes son perfectas para guardar ‘recuerdos inolvidables’ con esa persona que admiras, o simplemente hacer alguna broma (porque también las hay).

En redes sociales, se hizo tendencia crear fotos tipo Polaroid con tu artista favorito. (Gemini AI / Shutterstock)

¿Cómo hacer fotos Polaroid con Inteligencia Artificial (IA)?

Esta moda permite a cualquier usuario imaginarse al lado de su cantante, actor o influencer favorito con un resultado tan realista que parece sacado de una cámara instantánea.

Si deseas unirte a esta moda viral (de la cual se desconoce su origen exacto) y tener tu propia Polaroid en tendencia con tu artista favorito, hay algunas recomendaciones que debes tener en cuenta.

Recomendaciones para hacer tu propia foto Polaroid viral con un famoso

Sé muy específico en tu prompt : describe el estilo, la pose y la iluminación.

: describe el estilo, la pose y la iluminación. Elige un estilo fotográfico realista : pide resultados “fotorrealistas” para que parezcan fotos auténticas.

: pide resultados “fotorrealistas” para que parezcan fotos auténticas. Haz varias pruebas : cada intento puede generar variaciones diferentes.

: cada intento puede generar variaciones diferentes. Respeta derechos de imagen: no uses fotos de terceros sin permiso.

Con herramientas como Gemini de Google, cualquiera puede sumarse a esta tendencia y generar imágenes únicas para compartir en redes sociales.

Guía para hacer una foto tipo Polaroid con IA

Ahora que tienes las recomendaciones de cómo hacer fotos Polaroid virales con inteligencia artificial, ¡manos a la obra! Solo necesitas creatividad y un buen prompt para sorprender a todos con tu próxima publicación.

La mayoría de quienes comparten sus creaciones propias de fotos con famosos, de otras celebridades juntas o incluso fotos completamente originales con otras personas utilizan Gemini de Google.

Para utilizarlo, debes tener una cuenta en Google e iniciar sesión dentro de la plataforma, ya sea desde tu celular o computadora. Sigue este proceso sencillo:

Elige tu foto base: Selecciona una foto clara, con buena iluminación, preferiblemente un retrato o foto de cuerpo entero. Sube tu imagen: Carga tu foto en Gemini y la del famoso con el que quieres salir y prepárate para integrarla en una escena estilo Polaroid. Debe ser lo más clara posible. Redacta un prompt detallado: Aquí está el secreto para obtener resultados realistas. Aunque hay varios que circulan en internet, lo puedes modificar dependiendo de los resultados que desees. Genera la imagen: Envía el prompt y espera a que Gemini cree tu foto estilo Polaroid con un famoso. Descarga y comparte: Guarda la imagen en alta resolución y compártela en redes sociales, siempre mencionando que se trata de una creación con inteligencia artificial.

Prompt para hacer fotos estilo Polaroid

Bueno, ya tenemos las instrucciones, pero ¿y el prompt? Este es uno de los más utilizados, solo debes colocarlo y adjuntar las fotos que quieres juntar para crear tu propia foto viral Polaroid con tu artista favorito.

“Toma una foto con una cámara Polaroid. La foto debe verse como una foto normal, sin ningún sujeto ni accesorios claros. Debe estar ligeramente desenfocada y tener una fuente de luz constante, como el flash de una habitación oscura, que se distribuya por toda la foto. No alteres los rostros. Reemplaza el fondo detrás de las dos personas con una cortina blanca (con la persona abrazándome)”.

La inteligencia artificial abre la puerta a experiencias digitales antes impensables. Hoy es posible crear tu propia foto Polaroid con artistas famosos sin necesidad de cámaras instantáneas ni encuentros reales y formar parte de una tendencia viral en redes.